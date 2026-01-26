El PP denuncia que el Gobierno central "lleva años mintiendo para no reabrir la línea ferroviaria con Albacete"

El PP exige al Gobierno central la ejecución "conjunta e inmediata" de los dos tramos del Arco Norte - PPRM

MURCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga ha denunciado este lunes que "el Gobierno de Pedro Sánchez lleva años utilizando excusas de mal pagador y mintiendo para no reabrir la línea ferroviaria con Albacete por Cieza y Hellín", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Nos aseguraron que el servicio solo se interrumpía dos años, y son ya más de cuatro sin que el Ejecutivo central cumpla los plazos que ellos mismos se pusieron, y arrastra los pies para cumplir con los compromisos adquiridos con las autoridades europeas", ha señalado Díez de Revenga.

Ha afirmado que "bajo ningún concepto una decisión estratégica nacional como esta se puede dejar en manos de los operadores, pero el Gobierno de Sánchez demuestra una vez más que es incapaz de cumplir con la Región de Murcia".

El parlamentario 'popular' ha insistido en que "desde la Región de Murcia defendemos que se acometa la modernización de la vía, su electrificación y conversión al ancho de vía internacional", para señalar que "incluso llegamos a pedir que se aprovechara el corte de tráfico por el soterramiento de Murcia para acometer esas mejoras con menos molestias a los usuarios".

"Esto permitiría no solo una conexión con Madrid más directa para Murcia y Almería sino, sobre todo, establecer servicios de media distancia con Hellín y Albacete, y Cercanías con Alguazas, Las Torres de Cotillas, Ceutí, Archena o Cieza", ha explicado.

Díez de Revenga ha precisado que "el Gobierno regional consiguió que esta línea se incluyera en la 'Extended Core' de la Red TransEuropea de Transporte (TEN-T Network), lo que implica su inclusión en los corredores europeos, la posibilidad de financiarlo con fondos de la Unión Europea, y que debe estar en servicio la modernización especificada, antes de 2040".

"Sin embargo, la realidad es que todo esto nunca le ha gustado al Gobierno de Sánchez, que arrastra los pies todo lo que puede para evitar el cumplimiento de ese compromiso con la Unión Europea", ha denunciado el senador, para quien, "mientras tanto, Sánchez prioriza la inversión en otros territorios para cumplir con sus socios, en detrimento de las necesidades de los demás que, casualmente, somos las víctimas habituales de su castigo y maltrato, en especial en materia de infraestructuras".

"Que no sigan tirando balones fuera y cumplan de una vez con sus obligaciones y compromisos", ha concluido.