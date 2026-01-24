El PP denuncia el "injusto" sistema de reparto de la cuota de gamba roja entre los pescadores

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo - PP

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "quiere imponer un sistema de reparto de cuotas de gamba roja totalmente arbitrario y de espaldas al sector". Por ello, ha exigido que se resuelva este reparto "injusto" de forma inmediata, "por su grave perjuicio económico al sector".

Luengo ha anunciado que presentará una batería de iniciativas en las Cortes Generales, para instar al Gobierno central a que "deje de castigar de manera sistemática a los profesionales del mar, que ya soportan una presión normativa y económica absolutamente desproporcionada".

El senador 'popular' ha recordado que "hace apenas unos días toda la flota española se vio obligada a realizar un paro ante la intención del Gobierno de imponer restricciones totalmente inasumibles", como la obligación de notificar el regreso a puerto con cuatro horas de antelación o declarar todas las capturas debidamente pesadas a bordo, desde un solo gramo antes de llegar a puerto. "Exigimos a Sánchez que deje de castigar y asfixiar a nuestros pescadores, quienes tiene inundados de burocracia", ha denunciado.

Así, ha explicado que, además de estas imposiciones, el pasado 16 de enero se celebró una reunión del sector con la Secretaría General de Pesca para abordar el reparto correspondiente al ejercicio 2026. En dicho encuentro, el Gobierno planteó ampliar el período de referencia de capturas al intervalo 2019-2024, calculando la media de los tres mejores años de cada embarcación, pese a contar con el mismo total admisible de capturas otorgado por la Comisión Europea para 2025.

"El problema no es solo la propuesta en sí, sino la falta absoluta de transparencia, porque si el Gobierno no facilita al sector una comparativa clara entre las capturas de 2025 y los resultados que tendría esta nueva fórmula, ¿cómo van a saber los pescadores si les beneficia o les perjudica este cambio?", ha indicado.

De este modo, parte del sector pesquero, especialmente el perteneciente a la Región de Murcia y el de la Comunidad Valenciana, defendió la misma propuesta de 2025: que la cuota de gamba roja se distribuya de forma lineal en función de los días de pesca en profundidad asignados a cada embarcación.

IMPOSICIÓN DE MEDIDAS QUE LIMITAN SU ACTIVIDAD

"Hace apenas unos días, nuestros pescadores dejaron todos los barcos en los puertos porque Sánchez proponía llevar a cabo la imposición de una serie de medidas que limitaban su actividad, totalmente inaceptables e inasumibles para el sector", ha afirmado el senador.

"Consideramos que no es justo ni coherente aplicar dos veces el criterio de historicidad en la misma pesquería: una, para asignar días de pesca y otra, para asignar cuota", subraya Luengo, que ha recordado que esta situación llevó incluso a los pescadores de la Región de Murcia a recurrir a los tribunales.

Asimismo, el senador ha advertido de los graves problemas que genera el actual sistema de unidades de gestión conjunta, "tanto para los días de pesca como para cuotas de gamba roja, al no establecer criterios claros más allá del segmento de eslora en el caso de los días".

En este sentido, Luengo considera "imprescindible" garantizar la coherencia con los esfuerzos pesqueros realizados en cada región, asegurar una vinculación territorial de los históricos de pesca, evitar situaciones de competencia desleal dentro del propio sector, prevenir la pérdida de control y trazabilidad en la gestión del recurso, e impedir que los días de pesca y las cuotas asignadas por el Plan Plurianual se conviertan en "productos de negociación".

Por último, ha defendido que "los días de pesca o los cupos de captura no utilizados por una embarcación deben revertir en los barcos con puerto base en la misma región, preservando así la eficacia del Plan Plurianual".

Solo en caso de existir excedentes, ha añadido, "debería ser la Administración la que realice un reparto a nivel nacional". "Lo que pedimos es justicia, transparencia y respeto a un sector esencial para nuestra economía y nuestro litoral", ha concluido.