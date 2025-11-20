PP denuncia la "oposición" de Vox a que Lucas explique "por qué 100.000 vecinos se quedaron sin agua potable 15 días"

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha denunciado este jueves que Vox "se ha opuesto a que el delegado de Pedro Sánchez en la Región de Murcia, Francisco Lucas, explique por qué más de 100.000 vecinos de varios pueblos del Mar Menor se quedaron sin agua potable durante 15 días".

Segado ha acusado a Vox y al PSOE de protagonizar "un nuevo episodio de la pinza" entre ambos partido, al haber "unido sus votos para impedir que el señor Lucas rinda cuentas de su nefasta gestión en la casa de todos los ciudadanos de la Región", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

El portavoz 'popular' ha indicado que su grupo solicitó la comparecencia en la Asamblea tanto del delegado del Gobierno como del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, y del presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), Juan Cascales.

"Queremos saber qué se gestionó esos días, si se podía haber evitado y qué se está haciendo para que no vuelva a ocurrir", ha explicado Segado, quien ha lamentado que "Vox votó junto a la izquierda también en contra de estas propuestas".

A este respecto, ha insistido en que "cada vez que el sanchismo se ha visto en los peores apuros en la Región, Vox ha salido a su rescate", y ha ido más allá al afirmar que "ambos populismos se retroalimentan para sobrevivir: Vox necesita a Sánchez, y Sánchez necesita a Vox".

En este sentido, ha cuestionado si "esta es la política que los votantes de Vox esperan de sus representantes políticos: hacer frente común con la izquierda, no solo para atacar al PP, sino encima encubrir los desmanes políticos del PSOE más sanchista de España". "Seguro que no han votado a Vox para convertirlo en el seguro de vida del sanchismo", ha añadido.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que el PP volverá a registrar la petición de comparecencia del delegado del Gobierno y de los responsables de CHS y de la MCT, y ha advertido de que "a Vox se le presenta una nueva oportunidad para contribuir a que los representantes del Gobierno socialista vayan a la Asamblea a dar explicaciones, o bien volver a salvar a Pedro Sánchez".

Asimismo, Segado se ha preguntado si "el señor Lucas, que tanto presume de transparencia, va a dar de una vez la cara". "Que ponga fecha y hora para comparecer", ha reclamado, aseverando que "desde que es secretario general de los socialistas de la Región, no ha aparecido una sola vez por la Asamblea, ni en los presupuestos ni en el Debate del Estado de la Región".

"Confiamos en que, si Vox lo permite, rinda cuentas de una vez", ha apostillado Segado, que también se ha referido al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que reafirma el pago de comisiones ilegales que alcanzan los 550.000 euros por dos adjudicaciones de obras relacionadas con la línea de Alta Velocidad en la Región de Murcia.

"Se están publicando nuevos indicios que acreditan que los trincones del PSOE también actuaron en la Región de Murcia", ha señalado Segado, tras lo que ha recordado que, a iniciativa del PP, la Comisión de Investigación creada en la Asamblea sobre supuestas 'mordidas' en las obras del AVE incluirá próximamente "las comparecencias de Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Pardo de Vera y el propio Pedro Saura".

Según Segado, "deben dar explicaciones acerca de una supuesta trama de corrupción que operó con total impunidad en la Región". "Pues bien: es con este PSOE de Ábalos, Koldo, Cerdán y Saura con el que Vox está pactando y llegando a acuerdos", ha concluido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.