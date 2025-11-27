El PP denuncia que "con su respaldo al acuerdo de la UE con Marruecos, el PSOE ha dado una bofetada a nuestro campo"

Archivo - La eurodiputada del Partido Popular Maravillas Abadía - PP - Archivo

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Maravillas Abadía ha denunciado que "con su respaldo al acuerdo de la Unión Europea (UE) con Marruecos, el PSOE ha dado una bofetada a nuestro campo".

"Los socialistas españoles se han desmarcado vergonzosamente de su Grupo en el Parlamento Europeo con tal de defender los intereses de Pedro Sánchez", ha señalado Abadía, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

La eurodiputada ha explicado que desde el Partido Popular Europeo han presentado una objeción al acuerdo de la UE con Marruecos "porque vulnera las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, daña los intereses de nuestros agricultores, y se ha adoptado con una falta absoluta de transparencia de espaldas al Parlamento Europeo".

"Por un solo voto no hemos podido paralizar este acuerdo que tanto perjudica al campo y a los agricultores", ha lamentado Abadía, que al hilo ha apuntado que "el eurodiputado murciano del PSOE Marcos Ros tendrá que explicar por qué se ha ausentado de la votación".

"¿Es esta la política de agricultura y agua en Europa del PSOE de Sánchez, Planas y Lucas, que con sus votos siempre han traicionado a nuestro sector primario?", se ha preguntado Abadía, que al respecto ha recordado "el voto en contra del blindaje del Trasvase Tajo-Segura por parte de los diputados socialistas murcianos en el Congreso, entre ellos el señor Lucas".

Abadía ha puntualizado que "este acuerdo tiene que ser ratificado en los próximos meses por el Parlamento Europeo, y también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de este acuerdo". "Los consumidores deben saber de dónde vienen los productos que consumimos, porque en Europa a nosotros nos exigen unas normas de trazabilidad de todos nuestros productos", ha añadido.

"Tenemos que exigir a todos los socios comerciales las mismas medidas de seguridad que se les exigen a nuestros productores", ha incidido la eurodiputada. "Y además, tenemos que invertir también en los medios humanos de nuestros funcionarios de aduanas", ha remarcado.

"Estamos ante un problema que afecta especialmente a productos de la Región de Murcia como es el tomate, y el Partido Popular ha demostrado que sigue siendo el partido del campo español y europeo, y los agricultores saben que pueden contar con nosotros", ha apostillado Abadía. "El Partido Socialista tendrá que dar explicaciones de por qué una y otra vez vota en contra del campo español y europeo", ha instado.

"No vamos a permitir que se ponga en riesgo ni la competitividad ni el futuro ni la dignidad de los agricultores y de los ganaderos de la Región de Murcia y de toda España y Europa", ha concluido.