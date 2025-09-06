El PP destaca "el apoyo económico estable y continuado" del Gobierno de López Miras a las familias en la vuelta al cole

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo ha subrayado, con motivo del próximo inicio del curso escolar, que el Gobierno del presidente Fernando López Miras ayuda "con un apoyo económico estable y continuado a las familias de la Región de Murcia a aliviar los gastos de la vuelta al cole".

Albaladejo ha destacado, en concreto, que en este curso 2025-2026 "se consolida el programa de gratuidad de libros de texto del Gobierno regional, que abarca desde Tercero de Primaria a Cuarto de la ESO, y que beneficiará a más de 200.000 alumnos". También ha hecho mención a las ayudas al estudio para Primero y Segundo de Primaria, "cifradas en 900.000 euros".

El diputado del PP ha resaltado asimismo que en este nuevo curso "se pondrán en marcha doce nuevos comedores escolares, con lo que, así, se llegan a superar los 300 que están en funcionamiento, y donde se podrá atender a más de 20.000 usuarios". En total, "el 75 por ciento de los colegios públicos de la Región de Murcia contarán con este servicio".

"Además, las ayudas asistenciales de comedor aumentan este año un 25 por ciento, gracias a una inversión que alcanza los siete millones de euros", ha remarcado Albaladejo. Esta medida "supone beneficiar a cerca de 8.300 alumnos, frente a los 7.000 del curso anterior". "Son 1.300 ayudas más", ha apostillado el parlamentario.

"También reciben apoyo del Gobierno regional las familias del alumnado de los centros de Educación Especial, que disponen de servicio de comedor completamente gratuito, con ayudas directas por valor de 1.263.000 euros", ha apuntado Albaladejo.

Además, el diputado regional ha hecho hincapié en "el incremento de más de un millar de plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años, hasta superar las 8.700", y ha apuntado que en este nuevo curso "se ofrecen por primera vez plazas de 0-3 años gratuitas en más de 50 aulas".

"Gracias al esfuerzo y compromiso del presidente López Miras, no solo vamos a iniciar el curso escolar con más recursos para Educación de toda nuestra historia", ha remarcado el diputado regional, "sino que además las familias de la Región, frente a la inflación y la asfixia económica a la que son sometidas por las nefastas políticas de Pedro Sánchez, cuentan con una batería de ayudas del Gobierno regional para hacerles menos costosa y más llevadera la siempre difícil vuelta al cole".