El PP destaca el refuerzo a la atención de personas con dependencia extrema del Grado III Plus

El diputado regional del Partido Popular, Santiago López - PP

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Santiago López, ha destacado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha aprobado el Decreto-Ley que desarrolla el nuevo Grado III+ de dependencia extrema para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, en fase avanzada y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. La Comunidad ya ha reconocido este grado dependencia extrema a cuatro personas, tras resolverse sus expedientes en menos de tres meses.

López ha valorado el compromiso del Gobierno regional para poner en marcha este nuevo nivel de protección social, después de la aprobación del decreto que garantiza el acceso a prestaciones y servicios específicos para las personas con mayores necesidades de apoyo y cuidados intensivos.

"Detrás de cada expediente hay una persona y una familia que necesitan respuestas rápidas, apoyo y seguridad. Este decreto supone un avance decisivo para mejorar su calidad de vida y garantizar una atención digna y especializada", ha señalado.

El diputado ha explicado que el nuevo Grado III Plus identifica situaciones de dependencia extrema que requieren supervisión y atención continuada de hasta 24 horas, y permite acceder a prestaciones que pueden alcanzar hasta los 9.859 euros mensuales.

Y es que, la Región de Murcia cuenta actualmente con unas 40 personas potencialmente beneficiarias de este grado, que podrán acogerse a las medidas contempladas en la nueva normativa autonómica.

Además, López ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo regional con las personas afectadas por ELA y otras patologías irreversibles, recordando que la Comunidad Autónoma ha destinado cerca de 800.000 euros a la Asociación ELA Región de Murcia para financiar actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

"Esta inversión permitirá impulsar programas de atención integral y cubrir necesidades esenciales como la adquisición de productos ortoprotésicos, programas de rehabilitación a domicilio y la adaptación de vehículos para transporte adaptado", ha concretado.

El diputado también ha subrayado la apuesta de la Región de Murcia por una atención sanitaria especializada y coordinada para estos pacientes. En este sentido, ha recordado que el Servicio Murciano de Salud cuenta con una Unidad multidisciplinar de ELA y otras enfermedades de motoneurona en el hospital Santa Lucía de Cartagena y con un Comité de ELA en el hospital Virgen de la Arrixaca, además de su Unidad especializada en esta enfermedad.

Asimismo, explica el diputado del PP, el SMS dispone desde hace más de una década de guías clínicas, protocolos específicos de actuación y planes personalizados para pacientes con ELA, así como coordinación con Atención Primaria y equipos de Atención Domiciliaria.

"La Región de Murcia vuelve a situar a las personas más vulnerables en el centro de las políticas sociales y sanitarias, reafirmando su compromiso con una atención especializada y humana para quienes más lo necesitan", ha concluido López.