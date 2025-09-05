PP exige al Gobierno central las obras hidráulicas contra inundaciones pendientes en la Región ante el riesgo de dana

Archivo - PP le recuerda a Lucas (PSOE) que "olvida de los cercanías a la ciudad" de Lorca - PP - Archivo

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado este viernes al Gobierno central que impulse "de una vez por todas" las obras hidráulicas que están "pendientes" en la Región de Murcia ante el aumento del riesgo de inundación por el calentamiento global, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

El senador 'popular' José Ramón Díaz de Revenga ha indicado que el incremento de la temperatura del mar Mediterráneo este verano puede dar lugar durante el otoño a "inundaciones muy peligrosas y muy destructivas".

Por ello, ha exigido al Ejecutivo de la Nación que ejecute "las obras de defensa contra las inundaciones pendientes en la Región de Murcia", que están recogidas en los planes desarrollados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y que no se han materializado "no por falta de dinero, sino por falta de voluntad política".

Díez de Revenga ha indicado que la mayoría de ayuntamientos de la Región han puesto en marcha planes de prevención, a través de la limpieza de imbornales y de ramblas, pero ha matizado que eso "no es suficiente en el momento en que pueda haber lluvias torrenciales o las llamadas dana".

Entre las infraestructuras que están "por hacer", el senador ha citado las presas de Béjar, Nogalte y Torrecilla y el encalzamiento de la rambla de Biznaga, de la presa de Tabala y del colector norte de la ciudad de Murcia, junto con un conjunto de correcciones hidrológicas en la cuenca del Mar Menor.

Se trata de obras "conocidas, que están diseñadas y proyectadas y que, si no se ejecutan, es por falta de voluntad política". "Exigimos que se proteja a la población de la Región de Murcia de forma urgente, para evitar que los efectos destructivos de las Danas acaben provocando una desgracia, como la que vimos el año pasado en la ciudad de Valencia", ha concluido el parlamentario del PP.