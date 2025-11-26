El PP felicita a los servicios de emergencias por su intervención en el Santa Lucía y tacha de "oportunista" al PSOE

Archivo - AMP.- PP defiende la inversión en sanidad del Gobierno regional "a pesar de la infrafinanciación de Pedro Sánchez" - PP - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La diputada regional del PP María del Carmen Ruiz Jódar ha felicitado a los servicios de emergencias por su "eficaz intervención" en el incendio que ha afectado al hospital de Santa Lucía, en Cartagena, y ha tachado de "oportunista" la actitud del PSRM-PSOE, según informaron fuentes de los 'populares' en un comunicado.

Ruiz Jódar ha hecho estas declaraciones en respuesta a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Carmina Fernández, quien ha pedido al Gobierno regional que lleve a cabo una auditoría en el centro hospitalario con el objetivo de determinar "si los materiales de la fachada son inflamables y si cumple con la normativa antiincendios".

"Lamentamos que los socialistas vuelvan a intentar sacar provecho político de una catástrofe en un momento en que todos deberíamos congratularnos de la rápida respuesta que ha evitado daños personales", ha subrayado Ruiz Jódar, para quien la actitud del PSOE, pocas horas después del incendio, es "penosa".

La parlamentaria del PP ha remarcado que "todo el personal del centro hospitalario ha actuado conforme al plan de autoprotección y emergencias, lo que ha garantizado que se vaciaran las plantas con la máxima rapidez y no tengamos que lamentar males mayores", y ha recordado que "de los 113 pacientes, solo quedan 15 para reubicar en el propio centro hospitalario o en el hospital del Rosell".

"Mientras el PSOE trata de confundir y engañar demostrando una vez más su catadura moral, la prioridad del SMS en todo momento ha sido y es la de proteger y atender a las personas", ha señalado Ruiz Jódar, quien ha añadido que "todos los profesionales permanecen en sus puestos y todos los servicios hospitalarios, excepto las plantas afectadas por el incidente, están funcionando con normalidad".