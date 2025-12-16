PP ganaría las elecciones autonómicas en Murcia pero no alcanzaría mayoría absoluta, según barómetro de UCAM

Comparativa de resultados de las anteriores elecciones autonómicas con la encuesta actual - UCAM

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ganaría las elecciones autonómicas con 19 escaños en caso de celebrarse hoy los comicios, aunque no alcanzaría la mayoría absoluta (situada en 23 parlamentarios), mientras que Vox lograría 13 diputados, según el Barómetro de la Región de Murcia-Diciembre 2025', elaborado por el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos (OBEDE) de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

En concreto, el PP obtendría el 37,6% de los votos a su candidatura, lo que supone una pérdida de 5,6 puntos frente al respaldo de las últimas elecciones de 2023, cuando obtuvo 21 escaños. Así, se quedaría a cuatro diputados de la mayoría absoluta.

Por su parte, Vox conseguiría el 27,2% de los votos, 9,3 puntos más, y pasaría de 9 a 13 escaños.

Respecto al PSOE, obtendría 11 escaños en caso de celebrarse hoy la votación (23,3% de los votos), dos diputados menos que en 2023; mientras que la coalición SUMAR/IU obtendría dos diputados (4,1%), los mismos que hace cuatro años, cuando concurrieron conjuntamente Podemos, IU-Verdes y Alianza Verde.

Estos resultados se producirían en una convocatoria electoral con una abstención del 41,9%, lo que representaría un incremento de 5,36 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2023, cuando fue del 36,6%.

La intención de voto refleja un descenso en dos escaños por parte de cada uno de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE), fugas que, según la encuesta, van a parar a Vox, que gana los cuatro escaños y, como consecuencia, da el 'sorpasso' al PSOE, que queda en tercera posición.

Por franjas de edad, todos los partidos mantienen líneas paralelas, excepto el PP, que logra sus mayores graneros de voto conforme los electores son más mayores. Al contrario ocurre con la abstención, siendo los jóvenes los más reacios a ir a votar.

En cuanto a flujos de votos de los dos partidos que pierden diputados, cabe destacar que del descenso del PP se beneficia Vox, mientras que los flujos desafectados del PSOE se van a muy diversas opciones. En este sentido, Vox es el partido más beneficiado de este descenso del bipartidismo, sumando los cuatro diputados que pierden PP (2) y PSOE (2).

VALORACIÓN DE LOS LÍDERES REGIONALES Y NACIONALES

El gráfico de la notoriedad de los líderes regionales de la encuesta muestra una concentración clara en la figura del presidente autonómico, Fernando López Miras, quien es conocido por el 95,1% de los encuestados.

En contraste, Francisco Lucas (PSOE) alcanza el 50,5%, casi 17 puntos por debajo del que acreditó su predecesor, José Vélez, que en el Barómetro de diciembre de 2024 obtuvo un 67,1%.

Por su parte, el líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, es conocido por el 55,7% de la ciudadanía, mientras que María Marín, de Podemos-IU-AV, es la menos conocida, con un 38,7%.

Respecto a la valoración, López Miras obtiene una media de 5, siendo el único que alcanza el aprobado. Lucas registra un 4,1, Antelo un 3,4 y Marín un 3,5. No obstante, las valoraciones regionales son moderadas, lo que apunta a una confianza limitada.

López Miras es el mejor valorado en todas las franjas de edad, especialmente entre los mayores de 65 años (5,7), frente a los jóvenes de 18 a 30 (4,7).

En cuanto a los líderes nacionales, Pedro Sánchez (PSOE) es conocido por el 98,8%; Alberto Núñez Feijóo (PP) por el 92,7%; Santiago Abascal (Vox) por el 91,5% y Yolanda Díaz (SUMAR) por el 89,7%, mientras que Ione Belarra (Podemos) desciende al 61,2%.

El gráfico de valoración media revela un suspenso generalizado. Feijóo obtiene la puntuación más alta (4,1), seguido de Pedro Sánchez (3,8), Abascal (3,3), Díaz (2,9) y Belarra (2,7). Por tanto, ningún líder alcanza el aprobado.

Los gráficos segmentados por recuerdo de voto muestran una polarización extrema ya que Sánchez alcanza 7,5 entre votantes del PSOE pero cae a 2,4 entre los del PP; y Abascal sube a 7,2 entre los de Voz y desciende a 1,1 entre los del PSOE.

Respecto a la edad de los votantes, los jóvenes entre 18 y 30 años y también aquellos entre 31 y 44 años, son lo que mejor puntúan a Pedro Sánchez (4,3 y 4,3), mientras que para las dos siguientes segmentos --de 45 a 64 y mayores-- Núñez Feijóo es el preferido, con un 4,5 y un 4,4.

Respecto al gráfico de recuerdo de voto, López Miras alcanza el 7,1 entre los votantes del PP y cae a 2,5 entre los de la izquierda del PSOE.

Esa valoración en espejo invertido se aprecia en términos casi idénticos en el análisis de la simpatía o rechazo que genera María Marín, empatando con López Miras en cuanto a la más valorada entre los suyos, con 7,1, pero la más rechazada en el polo opuesto (1,8 entre los adheridos a Vox y 2,6 entre los del PP).

El líder de Vox, José Ángel Antelo, es el tercero mejor valorado entre los suyos, con un 6,8, y también el menos apreciado por los votantes de los partidos de izquierda (1,3 le otorgan los simpatizantes de SUMAR y un 2,1 los del PSOE).

Por lo que respecta a Francisco Lucas, del PSOE, es el menos valorado entre los suyos (un 6).

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

La mayor preocupación que trasladan los encuestados es la relativa a la vivienda (adquisición o alquiler), citada por el 31,9%. Le siguen el desempleo (28,6%), la inmigración (26%) y la seguridad (25,5%). A continuación, figuran otros cuatro asuntos que superan el 10%, relativos a sanidad, situación económica, impuestos, precios y sueldos.

La vivienda es el principal motivo de preocupación en todas las franjas de edad, superando en cualquier caso el 30%. Por intención de voto, hay disparidad de respuestas. Para los votantes de UP Sumar el mayor problema es la vivienda (52,2%) y también para los del PSOE, aunque en bastante menor medida (33,5%).

Por su parte, en los del PP hay variedad de preocupaciones (vivienda, paro, inmigración y seguridad), en tanto que los de Vox citan de forma destacada la seguridad y la inmigración.

Para quienes tienen entre los 18 y los 30 años, lo más preocupante es la vivienda, mientras que a partir de los 30, en todos los segmentos de edad, es la sanidad pública. Por intención de voto, para los votantes de Vox lo más preocupante es la inmigración, para los del PP la inmigración y la sanidad, para los del PSOE la sanidad y la educación y para los de UP-SUMAR, la sanidad.

TRASVASE TAJO-SEGURA

El 53,8% de los encuestados afirma que el trasvase Tajo-Segura está en riesgo, frente al 17,9%, que considera que no existe tal riesgo, mientras que el 28,3% declara no saber o no tener una opinión formada. El temor al riesgo aumenta progresivamente con la edad, alcanzando el 62,7% entre los mayores de 65 años frente al 42,1% en los jóvenes de 18 a 30.

Además, Solo el 14,2% de los encuestados considera que los responsables políticos defienden adecuadamente el trasvase Tajo-Segura, frente al 62,3% que afirma claramente que no lo hacen, mientras que el 23,5% no sabe o no contesta.

INMIGRACIÓN

Con respecto a los menores extranjeros no acompañados, la encuesta apunta que el 46,6% de la población está a favor del cierre de los centros que los acogen, frente al 35% que se manifiesta en contra, mientras que el 18,4% no sabe o no contesta.

El apoyo al cierre es menor entre los jóvenes de 18 a 30 años (28,9%), grupo en el que también se registra el mayor porcentaje de rechazo a esta medida (44,7%) y de indecisión (26,3%). En cambio, en el grupo de 45 a 64 años el respaldo al cierre asciende al 50,8% y se mantiene elevado entre los mayores de 65 (50%).

El análisis por recuerdo de voto refuerza la lectura de polarización ideológica. El 87% de los votantes de Vox apoya el cierre, frente al 15,6% entre los votantes del PSOE y el 11,5% entre los de Unidas Podemos/Sumar, donde el rechazo a la medida supera el 80%.

El 53,8% considera más adecuado ubicar los centros de menores en las afueras, frente al 18% que los situaría en los barrios de las ciudades, mientras que un 28,1% no se posiciona.