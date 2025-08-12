El PP insta al Gobierno de Sánchez a seguir el modelo de vivienda asequible de la Región de Murcia

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP José Ramón Díez de Revenga ha exigido al Gobierno de España que "agilice el desbloqueo del suelo" para aumentar el parque de vivienda como han pedido los 'populares' a través de una Proposición No de Ley y "siga el modelo de vivienda asequible del Gobierno de López Miras".

"La Ley de Vivienda en vigor, que Sánchez pactó con Podemos, ERC y Bildu, genera unas condiciones que distorsionan el mercado y, por tanto, hacen subir los precios y que, en consecuencia, a la mayor parte de las familias y de los jóvenes les sea imposible disfrutar de un hogar", ha incidido el senador en una nota de prensa.

En este contexto, ha explicado que el nuevo modelo de 'Vivienda Asequible de la Región de Murcia' "está siendo diseñado con el consenso de asociaciones, entidades y agentes sociales" y "permitirá sacar al mercado, en el menor plazo posible, el mayor número de viviendas, bajo un marco normativo que aporte rapidez en los trámites y plena seguridad jurídica".

Este modelo, según Díez de Revenga, "se complementaría a la perfección con la propuesta del PP de Núñez Feijóo con la que, en línea de las advertencias de la Comisión Europea, permitirá simplificar los procesos urbanísticos y establecer marcos de incentivos fiscales para aumentar la vivienda asequible".

"Siete años de improvisaciones y promesas incumplidas de Sánchez han dejado un mercado lastrado", ha dicho el parlamentario del PP, que ha señalado que en la Región se disponen de suelos de la Sareb para construir 2.000 pisos y "nada se sabe de la empresa estatal que prometió Sánchez, ni del famoso proyecto fantasma de Carraclaca en Lorca.

Además, ha denunciado el "bloqueo" de iniciativas aprobadas en la Cámara Alta y que la presidenta del Congreso "sigue paralizando la Ley Feijóo de Desarrollo Urbano y Vivienda que facilita los trámites y permite incrementar la oferta o la Ley Antiokupación del PP que lleva más de un año en el cajón de Armengol".

A su juicio, es momento de "cambiar la tendencia: dejemos de dificultar la emancipación de los jóvenes y de condenar a la vulnerabilidad a cientos de familias que no pueden pagarse una vivienda por culpa de las nefastas políticas del Gobierno de Sánchez".

"El Gobierno de Sánchez sigue manteniendo y fomentando un marco legal que dificulta enormemente el acceso de los españoles a una vivienda a precio asequible", mientras tanto el Gobierno de López Miras pone en marcha ayudas para facilitar a los arrendadores de viviendas el pago seguro del alquiler frente a situaciones de impago del inquilino; adquiere 39 viviendas y las cede a municipio para destinarlas al alquiler; amplia el aval joven y deducciones fiscales, entre otras acciones", ha concluido Díez de Revenga.