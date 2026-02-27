PP lanza una ofensiva conjunta en todos los parlamentos para conseguir una Ley Orgánica nacional que prohíba el burka

La secretaria general del PP y portavoz del Gobierno de Lorca, Rosa María Medina, junto a la diputada regional, María del Carmen Ruiz, la diputada nacional, Isabel Borrego, y la senadora lorquina Antonia López Moya - PP

LORCA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El PP ha lanzado este viernes en Lorca una ofensiva conjunta que llegará a todos los parlamentos, para conseguir una Ley Orgánica nacional, con el objetivo de "prohibir" el burka y prendas similares. Así, se presentarán iniciativas en los ayuntamientos, en la Asamblea Regional, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, según informa el partido en un comunicado.

Se trata de una acción coordinada para impulsar una Proposición de Ley Orgánica a nivel nacional para "prohibir el uso de prendas como el burka, que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos o de acceso público".

Así lo han trasladado la secretaria general del PP y portavoz del Gobierno de Lorca, Rosa María Medina, junto a la diputada regional, María del Carmen Ruiz, la diputada nacional, Isabel Borrego, y la senadora lorquina Antonia López Moya.

Estas iniciativas, según fuentes 'populares', "suponen un claro compromiso con la igualdad, la libertad y la dignidad de la mujer". La secretaria general del PP lorquino, Rosa Mª Medina, ha manifestado que "nos encontramos ante una etapa histórica crucial en la que las mujeres tenemos que liderar la defensa de la libertad y los valores democráticos frente a ideas prehistóricas y cavernícolas que no tienen cabida en nuestra sociedad".

Estas propuestas, ha añadido Medina, "responden al compromiso por defender con firmeza la igualdad, la dignidad de la persona y la libertad individual, principios recogidos en la Constitución y que no pueden verse condicionados por símbolos que esconden a las mujeres y limitan su participación social".

Esta medida contra el burka "ya existe en otros países europeos como Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca o Suiza. Una vez más, el gobierno de Pedro Sánchez se ha olvidado de las mujeres y llega muy tarde en la lucha contra el burka. Además, se ha borrado de la defensa de las mujeres. Un gobierno que alardeaba de feminismo de pancarta, pero que a la hora de la verdad se ha llenado de Titos Berni, Koldos, Ábalos, Salazares y Errejones", denuncia la secretaria general del PP de Lorca.

Desde el PP se exige una Ley Orgánica para "proteger la seguridad, la convivencia democrática y, especialmente, la dignidad y la igualdad efectiva de las mujeres".

Los objetivos de esta medida son "prohibir el uso de prendas o elementos que oculten total o parcialmente el rostro en espacios públicos o de acceso público; garantizar la identificación visual en vías públicas, edificios públicos, centros educativos, sanitarios, administrativos y transporte público; y establecer un régimen sancionador proporcionado".

Medina Mínguez ha anticipado que, en el ámbito municipal, el PP "reclama la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos puedan regular esta materia en sus ordenanzas y garantizar la identificación en instalaciones públicas".

A su juicio, "es degradante que en pleno siglo XXI haya feministas de boquilla que no se atrevan a rechazar públicamente este tipo de prendas, mientras que, en Irán, por ejemplo, el gobierno islámico está asesinando a miles de mujeres muriendo por negarse a usar el velo.

"Esas víctimas sí constituyen un ejemplo para el mundo. Hay mujeres defendiendo el feminismo con más valentía bajo regímenes opresivos que quienes aquí guardan silencio por puro complejo ideológico. La defensa de la dignidad y la libertad no puede quedarse en discursos", ha incidido.

La diputada regional María del Carmen Ruiz ha adelantado que el PP también planteará esta propuesta en la Asamblea Regional y ha asegurado que esta iniciativa "no va contra ninguna religión; va contra el control, el sometimiento y la sumisión de las mujeres".

La senadora del Reino de España, Antonia López, ha destacado que "una sociedad que afirma ser moderna y avanzada no puede permitir símbolos de subordinación y control sobre las mujeres. La igualdad real exige rechazar cualquier elemento que niegue la identidad y la dignidad de la mujer".

"Rechazamos cualquier símbolo que represente subordinación, control o negación de identidad en el espacio público; garantizar la identificación plena de las personas; y dotar a España de una regulación nacional clara y uniforme que impida el burka y prendas similares en espacios públicos", indica.

La diputada nacional Isabel Borrego defiende la necesidad de esta ley para "proteger valores esenciales de nuestra democracia". De esta forma, el Partido Popular de Lorca reafirma "su firme compromiso con la libertad de la mujer, con la defensa de los derechos fundamentales y con una sociedad verdaderamente igualitaria".