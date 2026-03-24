PP: "Lucas no soporta que López Miras se haya adelantado con ayudas frente a un Sánchez que llegó 20 días tarde"

Archivo - Guardiola (PP): "El Consejo de Política Fiscal es una pantomima que pretende romper la igualdad entre españoles" - PP - Archivo

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de la Región, Miriam Guardiola, ha afirmado este martes que el líder de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, "no soporta que el presidente Fernando López Miras se haya adelantado con ayudas frente a un Sánchez que llegó 20 días tarde, después de que se iniciara la guerra en Irán, y con medidas claramente insuficientes".

Guardiola ha reaccionado así después de que Lucas haya criticado que "tras dos semanas no hay ni rastro de las medidas" que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "anunció para paliar las consecuencias de la guerra en Irán".

La dirigente 'popular' ha señalado que "el decreto del Gobierno de España se queda corto para hacer frente a la grave situación que están padeciendo los ciudadanos y las empresas españolas" y ha reclamado la actualización de los parámetros del IRPF junto con el abandono de la idea de cerrar centrales nucleares por ser una "medida ideológica que, lejos de resolver problemas, los agrava".

Ha advertido de que no incluir ninguna actualización del IRPF "supone una subida encubierta de impuestos sobre las clases medias, la típica trampa sanchista que el PP no va a permitir" frente a un Gobierno de López Miras que "trabaja con medidas reales para atajar las consecuencias del conflicto en Irán".

Asimismo, ha enumerado entre las iniciativas regionales "el aplazamiento y fraccionamiento de los tributos cedidos", el impulso de "un bono temporal para afrontar efectos ante la subida de los precios" y la bonificación de tasas autonómicas en sectores afectados por el aumento del precio de la energía como el agrícola o el pesquero.

Guardiola se ha preguntado si el representante socialista presume de un jefe que "se haya dedicado a exprimir durante 20 días los bolsillos de los ciudadanos con la subida del precio de la gasolina antes de tomar ninguna medida" o de un decreto que "no tiene asegurados los apoyos en el Congreso".

A su juicio, "Lucas prefiere atacar al Gobierno regional en lugar de arrimar el hombro y exigirle a su jefe medidas más ambiciosas y rápidas dado el momento tan crítico que están viviendo los ciudadanos".