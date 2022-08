El PP de Murcia considera las cuentas municipales de 2022 "ficticias, vacías y sectarias"

Consideran que los presupuestos del tripartito de este año "nacen muertos"

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Eduardo Martínez-Oliva, ha asegurado este lunes que "los presupuestos municipales de este año nacen muertos". En su intervención, durante el pleno extraordinario ha calificado las cuentas presentadas por socialistas, Ciudadanos, y apoyadas por el grupo municipal de Podemos, de "sectario, ficticio y vacío".

Para Martínez-Oliva, "las cuentas municipales que nos acaban de presentar son un reflejo de un gobierno saliente de una moción de censura que no tiene proyecto, que está de retirada, y que va a la deriva".

En primer lugar, ha afirmado que estos presupuestos "nacen muertos" porque "van a estar ejecutivos tres meses como mucho", a pesar de que, ha recordado, "el año pasado estuvieron tan sólo 17 días y prometieron que en 2022 los aprobarían en enero".

"La izquierda ha tardado siete meses en ponerse de acuerdo para aprobar un presupuesto que no tiene ninguna validez tras el demoledor informe de la Intervención municipal sobre el plan de saneamiento financiero ficticio que han presentado, y lo peor de todo es que lo saben y lo reconocen en privado", ha sentenciado.

En segundo término, ha considerado que es un presupuesto "irreal" que supone un desprecio a la descentralización municipal y a las pedanías. Además, ha considerado, que las inversiones son "ficticias", ya que los ocho millones de ingresos procedentes de la venta de suelo para este año "son una farsa porque no existen".

Por otro lado, no contemplan el 90 por ciento de la inversión aprobada en los acuerdos del pleno municipal a lo largo del año; ni aparecen inversiones anunciadas a bombo y platillo como el Parque Metropolitano Oeste (sin financiación europea), la Ciudad del Deporte, el puente del Garruchal en Torreagüera, o la rehabilitación de la fachada del Ayuntamiento en La Glorieta; y las cifras de ingresos "vienen infladas, lo que volverá a influir en el remanente de tesorería negativo".

En este sentido, el concejal 'popular' puso de ejemplo el impuesto de plusvalía, por el que el ejecutivo socialista pretende recaudar 16 millones de euros y "hasta hoy los ingresos recibidos por este concepto son sólo de cuatro millones de euros".

A esto hay que añadir, ha apuntado Martínez-Oliva, que estos presupuestos obvian la inflación del Gobierno socialista y están calculados con un IPC del 6,1 por ciento, como estaba a primeros de año, "muy lejos de donde se sitúa en la actualidad la inflación".

Por último, Martínez-Olivaha ha criticado que estos presupuestos no tienen en cuenta el incremento de los precios que acabamos de conocer, con una inflación del 10,8 por ciento. "Desde 1984 no habíamos tenido un dato tan malo de inflación y el gobierno socialista no lo ha tenido en cuenta", ha lamentado.