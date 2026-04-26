El PP pide al gobierno de Sánchez que "no utilice al Tribunal Supremo como coartada política"

Jesus Cano - PP

MURCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) ha mostrado su "máxima preocupación" ante la inminente sentencia que emitirá el próximo 5 de mayo el Tribunal Supremo (TS) sobre el Trasvase Tajo-Segura, y ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez que evite una interpretación "sectaria e ideológica" de las decisiones del TS y que "no las use para castigar al sector agrario del sureste español, otra vez".

Cano ha señalado que el TS ordenó el establecimiento de caudales ecológicos, "sí, pero en ningún caso fijó ni condicionó su cuantía concreta". Por eso, ha reclamado al Ejecutivo central que "no utilice las disposiciones del TS como coartada política para justificar decisiones que responden más a la ideología que a la técnica, al diálogo o al interés general".

"El Tajo-Segura no es un privilegio, es una infraestructura estratégica que garantiza el desarrollo económico, el empleo y la sostenibilidad del sureste español", ha subrayado Cano. Además, ha recordado que es sistema hídrico "modélico a nivel mundial por su eficiencia y su capacidad para optimizar cada gota de agua".

Asimismo, ha advertido de que "si el Gobierno consuma este nuevo recorte, estará dando la espalda a una de las zonas más productivas de España y poniendo en riesgo miles de empleos". "No lo vamos a permitir. La Región de Murcia va a defender con firmeza y sin complejos el Trasvase Tajo-Segura", ha añadido.

El diputado regional ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez haya decidido enfrentarse a los regantes, a los agricultores y a toda una región que ha demostrado sobradamente su compromiso con el uso responsable del agua". "Estamos ante una decisión profundamente injusta que ignora la realidad social y económica de Murcia, Alicante y Almería", ha apuntado.

REUNIÓN MAÑANA EN PILAR DE LA HORADADA

Asimismo, Cano ha respaldado las reivindicaciones del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que este lunes a ha convocado a los gobiernos de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana a un acto en Pilar de la Horadada, antes de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de la organización contra la planificación hidrológica del Tajo.

Esta organización ha alertado en las últimas semanas de las graves consecuencias que tendría cualquier recorte adicional en las transferencias de agua. "No se puede jugar con el pan de miles de familias ni con el futuro de un sector que es clave para la economía nacional", ha afirmado.

"El Partido Popular va a estar, como siempre, al lado de los regantes y de todos los murcianos para defender el agua que nos corresponde", ha asegurado Cano, que ha exigido al Gobierno central "que abandone de una vez su política de enfrentamiento territorial y apueste por un verdadero Plan Hidrológico Nacional que garantice el equilibrio y la solidaridad entre territorios".