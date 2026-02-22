PP pide este lunes en el Congreso el apoyo de los grupos parlamentarios para evitar el cierre de Sabic en Cartagena

El diputado nacional del Partido Popular por Murcia Juan Luis Pedreño - PP

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular por Murcia, Juan Luis Pedreño, defenderá este lunes en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para recabar el apoyo del resto de grupos parlamentarios con el objetivo de evitar el cierre de la planta de Sabic en La Aljorra (Cartagena).

La PNL está consensuada íntegramente con los trabajadores de la factoría. Pedreño ha advertido de que "no estamos ante un problema local o regional, sino ante un problema de país", al referirse al posible cierre del complejo industrial, que llegó a representar hasta el 2 por ciento del PIB regional y el 10 por ciento de las exportaciones de la Región de Murcia.

"La desaparición de esta planta supondría un golpe durísimo para Cartagena, para la Región y para el conjunto de la industria española, pero sobre todo para los 500 trabajadores que forman parte de la plantilla", ha subrayado.

La PNL instará al Gobierno a implicarse de forma coordinada con el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Cartagena para promover una reunión urgente con el Gobierno de Arabia Saudí; activar acciones diplomáticas para salvaguardar los intereses nacionales y garantizar la protección social y el mantenimiento del empleo. "El Gobierno debe movilizar todos los instrumentos políticos, legales y diplomáticos a su alcance para frenar este cierre", ha afirmado.

El parlamentario, que espera conseguir el apoyo del resto de grupos, ha recordado que la factoría, instalada en 1989 y adquirida en 2007 por la multinacional saudí, ha sido durante décadas uno de los principales polos industriales del sector químico en la Región, con cuatro plantas productivas y cerca de 800 empleos directos y 4.000 indirectos en sus momentos de mayor actividad. "Hoy siguen dependiendo de esta planta más de 500 familias de forma directa y más de 2.500 trabajadores de empresas auxiliares", ha señalado.

Pedreño ha lamentado que en 2020 se cerrara la planta HPP y que en 2023 la de LEXAN-2, con la consiguiente pérdida de empleo. "Estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo que no podemos permitir", ha denunciado. A su juicio, "cada cierre parcial ha sido un paso más hacia un desenlace que ahora se cierne sobre toda la instalación".

PREOCUPACIÓN POR LA VENTA DEL NEGOCIO

En este sentido, ha mostrado su preocupación por la venta del negocio de termoplásticos de ingeniería a un fondo alemán especializado en reestructuraciones. "La operación anunciada apunta claramente a un cese definitivo de la producción a corto plazo, más aún tras el anuncio del cierre de LEXAN-1 antes de finalizar 2026", ha afirmado. "Todo indica que estamos ante un proceso de deslocalización industrial promovido desde el extranjero que pone en riesgo capacidades productivas estratégicas para España".

El diputado nacional ha insistido en que el Gobierno de España "no puede permanecer impasible". "En un momento en el que la Unión Europea impulsa la reindustrialización y fija objetivos del 20 por ciento del PIB en producción industrial, España apenas alcanza el 14,7 por ciento. No podemos permitirnos perder una capacidad productiva de esta envergadura", ha recalcado.

"Lo que está en juego no son solo cientos de empleos directos, sino miles de puestos indirectos y el sustento de toda una comarca", ha manifestado Pedreño. "El cierre tendría un impacto económico y social inasumible, con efectos que trascenderían la Región de Murcia y afectarían al conjunto del país", añade.

Finalmente, ha exigido "transparencia y responsabilidad" tanto a la compañía como al Ejecutivo central. "No vamos a permitir que se tome una decisión de esta magnitud sin dar explicaciones ni ofrecer alternativas. Cartagena, la Región de Murcia y España merecen soluciones, no silencio ni resignación".