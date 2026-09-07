Archivo - El PP propone una declaración institucional de la Asamblea de "apoyo y solidaridad" con Ceuta - ASAMBLEA REGIONAL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 7 Sep. (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto que la Asamblea Regional apruebe una declaración institucional de "apoyo y solidaridad" con el pueblo de Ceuta y la sociedad ceutí, una iniciativa sobre la que, por el momento, no se han pronunciado PSOE y Vox y que sí cuenta con el respaldo del Grupo Mixto. Así lo ha anunciado el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Joaquín Segado, tras la reunión de la Junta de Portavoces, donde ha mostrado su confianza en que pueda alcanzarse un acuerdo entre los grupos antes del pleno previsto para este miércoles.

Segado ha explicado que la propuesta pretende trasladar una muestra de "solidaridad, apoyo y respaldo" a los ciudadanos de Ceuta y ha asegurado que el texto no se ha planteado "desde el punto de vista de la confrontación". Según el dirigente 'popular', la declaración recoge un relato de los hechos ocurridos y expresa el respaldo de la Asamblea a los ciudadanos de Ceuta para que puedan desarrollar "su actividad y su vida" con normalidad "a la mayor prontitud posible".

El portavoz del PP ha indicado que el texto se ha remitido este lunes a los grupos parlamentarios y que, hasta el momento, únicamente el Grupo Mixto ha comunicado su disposición a apoyarlo. "No ha habido un pronunciamiento por parte del Grupo Socialista ni del grupo Vox", ha señalado Segado, aunque ha precisado que esta falta de respuesta no la plantea "a modo de recriminar nada".

El dirigente 'popular' ha asegurado que su formación está abierta a negociar modificaciones del texto para conseguir la unanimidad necesaria para sacar adelante una declaración institucional. No obstante, ha advertido de que el PP no aceptará cambios que, a su juicio, alteren la descripción de los acontecimientos. "Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo diciendo la verdad", ha indicado Segado, quien ha defendido que la declaración debe recoger que "lo que se ha producido es un asalto" y reclamar una solución "de forma inmediata".

Asimismo, el portavoz parlamentario del PP considera que el Gobierno de España debe "afrontar su responsabilidad y sus competencias" ante la situación. Segado confía en que PSOE y Vox comuniquen su posición antes de la sesión plenaria de este miércoles para intentar que la Cámara autonómica pueda aprobar la declaración institucional.