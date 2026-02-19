PP y Vox aprueban modificar los límites de Sierra Espuña para blindar la Romería y el Rally de Totana

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

PP y Vox han aprobado en la Asamblea Regional la ley para modificar la Ley 6/1995, de 21 de abril, de modificación de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña con los votos en contra de PSOE y Grupo Mixto.

Los promotores de la norma han explicado que el objeto de esta modificación es el de "facilitar" la celebración de la Romería de La Santa y la prueba deportiva del Rally de Totana "como lo han hecho durante años", al sacar del perímetro del parque el paraje de La Santa y un tramo de carretera, y han defendido que la propuesta afecta "solo" al 0,3% de las 17.804 hectáreas del espacio protegido, mientras que el 99,7% restante "ha quedado intacto", al tratarse "prácticamente" de zonas de "edificaciones y asfalto" y de una vía por la que han circulado "unos 600.000 vehículos al año".

La diputada del PP Isabel María Sánchez ha defendido el voto favorable de su grupo asegurando que "no hay ningún informe que diga que esta propuesta es ilegal" y que se ha votado que sí porque "el informe no dice que no se puedan modificar los límites".

Sánchez ha sostenido que la petición "nos la ha trasladado el Pleno de Totana y el Ayuntamiento de Totana" y ha recalcado que, aunque se haya hablado de "ilegalidad", "la ilegalidad de una norma solo la puede declarar un tribunal de justicia, no un diputado desde esta tribuna".

Sánchez ha citado la Ley 42/2007 para señalar que en su desarrollo "se tendrán en cuenta las exigencias ecológicas", pero también "económicas, sociales y culturales", así como "las particularidades regionales y locales", y ha insistido en que "no se desprotege nada", al tiempo que ha afirmado que el entorno "ha seguido" bajo la Red Natura 2000.

Además, ha defendido que "nuestros hijos han merecido seguir subiendo a La Santa como lo hemos hecho nosotros, han merecido emocionarse viendo pasar el rally, han merecido compartir mesa en la sierra y escuchar las historias de sus mayores".

La diputada del PP también ha afirmado que no apoyar la petición aprobada por el Pleno del Ayuntamiento "supone traicionar a los totaneros", y ha dicho que PP ha estado dispuesto a "traer y trabajar" una modificación "consensuada" para "aumentar los límites del parque" con el fin de "compensar" la propuesta.

Por parte de Vox, el diputado Alberto Garre ha enmarcado el apoyo de su grupo en la defensa de las tradiciones y ha criticado que se haya anticipado una eventual intervención del Tribunal Constitucional.

Garre ha apelado al preámbulo de la Constitución para reivindicar la protección de "las culturas y tradiciones" y ha recordado el artículo 45 sobre el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

En su intervención, ha sostenido que en esta iniciativa se han cruzado "condiciones religiosas", "la tradición popular" y el marco normativo, y ha agradecido la participación de colectivos y entidades locales en la tramitación de la propuesta.

El PSOE, por medio del diputado Alfonso Martínez, ha recordado que la Asamblea Regional aprobó el 18 de febrero de 2025 una moción socialista para instar al Consejo de Gobierno a recoger en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) la prueba automovilística disputada en Totana "en los últimos 40 años".

Martínez ha señalado que el Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente el PRUG "con 34 años de retraso" y ha advertido de que "todo apunta" a que en ese documento no se ha permitido la celebración del rally "al menos en el trazado" habitual.

Martínez ha sostenido que la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha sido "muy clara" y ha citado el artículo 52 para recalcar que "solo" se han podido reducir límites cuando lo hayan justificado "cambios provocados" por la evolución natural "científicamente demostrados".

También ha afirmado que los límites del Parque Regional han coincidido "exactamente" con la Red Natura 2000 y ha advertido de que aprobar la proposición ha supuesto "generar falsas expectativas" sobre la recuperación del rally, defendiendo que el "camino" ha sido el PRUG, que "se puede modificar", mientras que "lo que no se puede modificar son los límites del parque porque lo prohíbe la ley".

En el Grupo Mixto, la diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha afirmado que su grupo apoya "cualquier fórmula legal" para que el rally se haya vuelto a celebrar, pero ha rechazado aprobar una norma que, a su juicio, ha chocado con leyes de rango superior.

Marín ha acusado a PP y Vox de haber "engañado" a los totaneros "sabiendo que esta ley va directamente al Constitucional" y ha asegurado que la proposición "no cumple con los requisitos exigidos" por la legislación básica estatal y "la normativa europea", al tratarse de un espacio que forma parte de la Red Natura 2000.

El también diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez Castellanos ha coincidido en que la protección regional ha sido "coincidente 100%" con una protección europea y ha defendido que la legislación básica estatal ha dejado "muy poco" margen para reducir límites, al exigir una justificación concreta vinculada a variaciones en los valores ambientales y a los procedimientos previstos.

Además, ha reprochado que la iniciativa se haya tramitado "sin consenso" y sin explorar "otra vía u otra posibilidad", mientras ha señalado que el propio Gobierno regional ha mantenido tres años sin autorizar el rally en su trazado habitual.