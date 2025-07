PP y Vox rechazan un modelo de comarcalización en la Región al considerar que la propuesta socialista es inviable

PSOE, Podemos-IU-Verdes-AV denuncian que se impide un debate necesario por falta de voluntad política

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha rechazado la toma en consideración de la Proposición de Ley del PSOE para desarrollar un modelo de comarcalización en la Región de Murcia. La iniciativa, que pretendía cumplir con el artículo 3.2 del Estatuto de Autonomía, ha sido bloqueada con los votos en contra de PP y Vox, que han justificado su postura en base a los informes jurídicos, la inseguridad legal del texto y el temor a crear nuevas estructuras administrativas innecesarias.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha defendido que el texto presentado por los socialistas "nace sin claridad, con vacíos legales y contradicciones con la legislación vigente". A su juicio, "la proposición no solo ignora normas básicas del Estado y el Estatuto de Autonomía, sino que también mezcla conceptos y atribuye competencias que no corresponden a las comarcas". Segado ha advertido que de haberse aprobado "se habría abierto un conflicto entre ayuntamientos, con el Gobierno regional y con la propia Asamblea", y ha añadido que "no queremos más burocracia, sino más eficacia".

Desde Vox, el diputado Pascual Salvador ha calificado la iniciativa como "una chapuza jurídica" basada en "un texto que ha recibido hasta 21 observaciones críticas de los servicios jurídicos de la Cámara". Salvador ha defendido que "la Región de Murcia, con solo 45 municipios, no necesita más capas administrativas, sino mejor gestión desde el Ejecutivo regional". Ha advertido que esta ley "supondría mayor gasto político y estructuras paralelas como si fueran mini diputaciones, algo completamente innecesario".

En el otro extremo, la diputada del PSOE, Carmina Fernández, ha lamentado el rechazo a una propuesta que, según ha explicado, "solo busca cumplir un mandato estatutario pendiente desde hace 43 años". "No hay ningún impedimento técnico que no pueda subsanarse durante el trámite parlamentario. Lo que falta es voluntad política", ha afirmado. Fernández ha acusado a PP y Vox de "esconderse detrás de un informe jurídico para evitar abrir un debate urgente sobre el modelo territorial de esta región", y ha denunciado que "ni siquiera se permite discutir una propuesta que podría ayudar a combatir la desigualdad territorial".

Desde el Grupo Mixto, la portavoz de Podemos-IU-Verdes-AV, María Marín, ha asegurado que la propuesta del PSOE "puede mejorarse, pero no hay razón para impedir su tramitación". "Esto va de democracia, de escuchar al pueblo sobre cómo quiere organizar su territorio. Entiendo que haya partidos que ya ni recuerden lo que significa eso", ha señalado. Ha defendido que "la ciudadanía de Cartagena, Lorca o Yecla merece ser consultada sobre el modelo territorial que quiere".

El también diputado de Podemos-IU-Verdes-AV, José Luis Álvarez-Castellanos, ha insistido en que "no se trata de si el texto es perfecto o no, sino de que llevamos 43 años sin desarrollar el mandato del Estatuto de Autonomía, y eso es injustificable". Ha señalado que "los desequilibrios en infraestructuras, servicios o renta entre comarcas naturales como el Noroeste o el Altiplano son reales, y esta ley, al menos, abría la puerta a abordarlos".