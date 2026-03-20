PPRM afirma que las medidas de Sánchez "llegan tarde, 20 días después de que se iniciara la guerra, y mal"

El diputado regional del Partido Popular, Carlos Albaladejo - PP

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Carlos Albaladejo, ha denunciado, en respuesta al PSRM, que "Pedro Sánchez llega tarde, 20 días después de que se iniciara la guerra en Irán, y mal, tras un espectáculo bochornoso de su Gobierno que debería llevar a elecciones generales".

"Ha esperado a exprimir los bolsillos de quienes vienen soportando la subida del precio de los combustibles para, primero, hacer caja y, después, anunciar unas medidas que, en muchos casos, son copia y pega de las propuestas del Partido Popular", señala el diputado regional.

"Se ha decidido a actuar más de una semana después de que el PP, de la mano del presidente Alberto Núñez Feijóo, presentara sus iniciativas para paliar los efectos de la guerra en Irán, y de que el presidente del Gobierno regional Fernando López Miras se adelantara con ayudas para proteger a empresas y familias de la Región", ha recordado Albaladejo.

"Y, encima, los españoles hemos tenido que asistir al lamentable 'show' de un Consejo de ministros que se ha visto interrumpido ante la escenificación de un plante por parte del socio del PSOE en el Gobierno de coalición", ha apuntado el diputado regional.

"Es inadmisible este bochorno en una democracia consolidada como la nuestra, máxime en un momento en el que las familias y las empresas españolas necesitan una respuesta rápida y solvente ante la subida general de precios que se avecina", ha añadido.

"Ni los ciudadanos de la Región ni el resto de los españoles nos merecemos la vergüenza de este Gobierno desnortado, dividido, roto, que no está a la altura que se requiere en momentos tan difíciles", ha lamentado Albaladejo.

"Si después de este circo Pedro Sánchez no convoca inmediatamente elecciones, estará demostrando que ha perdido definitivamente el sentido de la realidad, que está totalmente incapacitado para seguir siendo presidente del Gobierno de España", ha concluido.