El PPRM denuncia la "nula voluntad del Gobierno de Sánchez" para ejecutar obras contra inundaciones

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM) José Ramón Díez de Revenga ha denunciado que "con el no en el Senado a las obras contra las inundaciones, el PSOE demuestra la nula voluntad del Gobierno de Sánchez para ejecutarlas y así aumentar la seguridad de los ciudadanos". Díez de Revenga ha señalado que los socialistas "no han aprendido nada de la DANA de Valencia, ya que solo la utilizan políticamente como arma arrojadiza".

Y es que, la Cámara Alta debatió la semana pasada una iniciativa del Partido Popular que instaba al Gobierno de Pedro Sánchez a ejecutar las obras de defensa contra las inundaciones en el Mar Mediterráneo. "Son obras que están previstas en los planes de gestión de riesgo de inundación, que se tienen que ejecutar y que son las que realmente defienden a la población cuando vienen grandes avenidas", ha puntualizado Díez de Revenga.

"En el caso concreto de la Región de Murcia, se trata de las presas de Béjar, Nogalte, Torrecilla, Tabala, el encauzamiento de la rambla de Viznaga y el colector norte de la ciudad de Murcia, además de un conjunto de correcciones hidrológicas en la cuenca del Mar Menor y algunas actuaciones más", ha recordado. "Desgraciadamente, y sorprendentemente, el PSOE votó en contra de esta iniciativa", ha lamentado Díez de Revenga.

"Un rechazo que es especialmente inexplicable tras las temperaturas extraordinariamente altas de este verano, que calientan en exceso el Mar Mediterráneo y, por tanto, incrementan todavía más el riesgo de precipitaciones intensas", ha apuntado el senador del PP.

"Por este motivo, desde el Partido Popular seguimos insistiendo e instando al Gobierno de España a que ejecute todas las obras hidráulicas de defensa de la población contra las inundaciones", ha incidido Díez de Revenga, "porque la seguridad de los ciudadanos es lo más importante, mucho más allá de ideologías y de posturas políticas", ha concluido.