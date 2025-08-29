PPRM: "Mientras López Miras destina más medios a la seguridad, Sánchez nos debe mil policías y guardias civiles"

Archivo - Guardiola (PP): "Lucas se jacta de no ser condenado en vez de pedir disculpas" - PP - Archivo

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, ha afirmado este viernes que mientras el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, "destina más medios y más policías locales para reforzar la seguridad en las calles", el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "nos debe 500 policías nacionales y un número similar de guardias civiles", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Frente a la 'Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia + Segura', presentada este jueves por Fernando López Miras, con la que se prevé aumentar las plantillas de Policía Local hasta llegar a los 3.000 efectivos, tenemos una nueva muestra de castigo a la Región de Murcia de Sánchez, que deja de cubrir las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional", ha recriminado Guardiola.

Para la portavoz de PPRM, el Gobierno central "tiene aún mucho trabajo que hacer" en relación a la seguridad. "Es una vergüenza y una temeridad que la Región esté a la cola" de España en las ratios de guardias civiles y policías nacionales por cada 100.000 habitantes. Sólo dos comunidades con policías autonómicas propias (País Vasco y Cataluña) presentan un dato inferior.

Por eso, ha insistido la también diputada nacional del PP, "de manera prioritaria, el sanchismo tiene que hacer los deberes, con celeridad, dejarse de concesiones a otras comunidades por interés político, y destinar a la Región de Murcia los agentes que son necesarios y que, por otro lado, los sindicatos de ambos cuerpos vienen reivindicando desde hace varios años".

Según el Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP), en la Región de Murcia faltan alrededor de 500 efectivos, entre ellos los integrantes de un grupo más de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para Murcia --de ella formarían parte 60 efectivos-- y los de la "tan demandada" Inspección Central de Guardia.

Guardiola ha señalado que también necesita un refuerzo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), ubicada en la comisaría de El Carmen, en Murcia, y según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), también harían falta otros quinientos agentes de este cuerpopara completar las plantillas y reforzarlas.

"Es una necesidad que hay que cubrir cuanto antes y más en ciertos servicios, como el de la lucha contra el narcotráfico, donde, además, les faltan medios materiales", ha añadido Guardiola.

INFRAESTRUCTURAS

La portavoz del PPRM también se ha referido a las infraestructuras de ambos cuerpos. En cuanto a las comisarías, las obras de la de Yecla están paralizadas, "por falta de financiación"; la de Alcantarilla espera una reforma, "porque se cae a pedazos"; y la del distrito de El Carmen, en Murcia, "su proyecto sigue en un cajón".

Además, el complejo de Sangonera, donde están las unidades de Policía, Judicial, Extranjería, Tedax y otros servicios, se ha quedado "muy anticuado", según ha manifestado.

Sobre los cuarteles de la Guardia Civil, ha incidido en que pendientes de construcción están los de Cartagena, que "ya lleva dos años de retraso", y el de Mazarrón. "El de Águilas precisa una reforma y muchos otros están a la espera con un estado de conservación penoso", ha agregado Guardiola.