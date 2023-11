PPRM: "Sánchez es el peor presidente que podía esperar la Región y con la complicidad del PSRM"

MURCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia y diputada nacional Miriam Guardiola ha asegurado este jueves que "Sánchez es el peor presidente que podía esperar la Región de Murcia y lo ha sido con la complicidad del PSOE de esta Región", en respuesta a las declaraciones del secretario general del PSRM, José Vélez, sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España en las que afirmaba que el nuevo Gobierno "traerá cuatro años de progreso".

Sin embargo, Guardiola ha señalado que "con Sánchez en la Moncloa, a la Región le esperan cuatro años más de maltrato y menosprecio, ya que está claro que solo beneficia a quien le da votos".

"Como ya nos tiene acostumbrados, Sánchez ningunea a la Región y no se compromete con sus necesidades: ni una palabra sobre agua, trasvase, financiación justa, infraestructuras o Mar Menor en su debate de investidura", ha criticado la portavoz.

Guardiola ha aseverado que "como ha demostrado en el debate de su investidura, para Sánchez la Región de Murcia, sencillamente, no existe", y ha añadido que "si la ha nombrado una sola vez en todo su discurso ha sido única y exclusivamente para mentir, como acostumbra".

La portavoz 'popular' ha apuntado que "tras impulsar un injusto y sectario hachazo al Trasvase Tajo-Segura que supondrá un duro golpe para nuestra economía, no ha hecho la más mínima mención al problema de la falta de agua que, además, está sufriendo todo el país" a lo que ha añadido que "no ha sido capaz de plantear, no ya un Pacto Nacional del Agua que garantice su acceso en igualdad de condiciones, sino tan siquiera una sola solución al problema".

"Tampoco hemos escuchado una sola palabra en materia de infraestructuras", ha asegurado Guardiola, que ha apuntado que Sánchez "ni tan siquiera ha hecho referencia a un Corredor Mediterráneo que nunca llega".

Asimismo, ha añadido que Sánchez "ha perdido una oportunidad para comprometerse a traernos un AVE que sea de verdad, con más frecuencias, precios más asequibles y que tarde menos en llegar a Madrid que en coche", y ha afirmado que "sigue sin haber avances en el tercer carril de la A-7 y en los Arcos Norte y Noroeste, proyectos aprobados por Gobiernos del PP pero que Sánchez ha abandonado en un cajón".

"Sánchez ha pasado de utilizar el Mar Menor como instrumento de propaganda política de sus anuncios vacíos y promesas que nunca cumple, a ni tan siquiera mencionarlo", ha lamentado Guardiola, "lo que vuelve a denotar su cinismo y su absoluta falta de interés en su recuperación". Al hilo, ha apuntado, "todavía estamos esperando a que llegue el momento en que rescate ese Plan Vertido Cero que mantiene encerrado bajo siete llaves y actúe de una vez en la rambla del Albujón".

En materia de financiación autonómica, Guardiola ha remarcado que no se "van a conformar con las migajas que sobren del vergonzoso acuerdo bilateral entre Sánchez y sus socios independentistas a cambio del sillón de la Moncloa".

"Cualquier reforma del modelo de financiación autonómica debe hacerse de forma multilateral, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, en lo que afecte a nuestra Comunidad Autónoma, cara a cara con los representantes de la Región de Murcia", ha subrayado Guardiola. "No vamos a admitir que se concedan privilegios sociales ni económicos a ningún territorio, ni tampoco 'amnistías' fiscales que acrecienten las desigualdades entre las comunidades más ricas y las más pobres", ha apostillado.

Por último, Guardiola ha señalado que "el señor Vélez y los diputados del PSOE que dicen representar a la Región tendrán que explicarle a los ciudadanos cómo se han convertido en cómplices de esta vergüenza".