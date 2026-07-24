'El Prado En Las Calles' Llega A Mazarrón Para Cerrar Su Recorrido Por La Región Hasta El 6 De Septiembre - CARM

MAZARRÓN (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La exposición itinerante 'El Prado en las calles' ha llegado este viernes a Mazarrón, donde permanecerá instalada hasta el próximo 6 de septiembre en el puerto deportivo, poniendo fin a su recorrido por los municipios de la Región de Murcia.

La muestra, organizada por el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y de los ayuntamientos participantes, permite contemplar al aire libre 50 reproducciones a tamaño real de algunas de las obras más representativas de la pinacoteca, acompañadas de paneles explicativos sobre su contexto histórico y artístico, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen María Conesa, ha inaugurado la exposición junto al alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, y el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana.

Durante el acto, Conesa ha destacado que esta iniciativa permite "que la cultura llegue a cualquier rincón de la Región" y se convierta "en un espacio de encuentro para vecinos y visitantes", al tiempo que ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con el acceso a la cultura en todos los municipios.

La exposición reúne reproducciones de obras de artistas como Velázquez, Goya, El Greco, Murillo, Sorolla, El Bosco, Rubens, Caravaggio, Tiziano o Fra Angélico.