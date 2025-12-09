El precio del alquiler en la Región de Murcia sube un 20,23% frente al año pasado

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piso tipo de alquiler en la Región de Murcia registró en noviembre de 2025 un precio medio de 8,43 euros por metro cuadrado, lo que supuso un ascenso mensual del 0,34%, el tercero menos intenso del país. Respecto a noviembre de 2024, el ascenso fue del 20,23%. según el informe mensual de precios de alquiler de www.pisos.com.

La Región de Murcia fue la séptima autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de La Rioja (6,10 euros/metro cuadrado), entre otras. Por su parte, el piso tipo de alquiler en España tuvo en noviembre de 2025 un precio medio por metro cuadrado de 14,08 euros. Esta cifra arrojó una subida mensual del 1%. En la comparativa interanual, creció un 18,02%.

"El mercado del alquiler en España vive una tensión inédita porque la oferta simplemente no acompaña a la demanda", sostiene el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, que afirma que "para muchos ciudadanos, el alquiler ya no es una etapa temporal, sino la única vía posible ante la imposibilidad de acceder a la compra por falta de ahorro previo o por salarios ajustados, algo especialmente notable entre los más jóvenes, que incluso para alquilar necesitan ayuda familiar".

Igualmente, el experto hace hincapié en que "una parte del parque se ha ido al alquiler turístico, que ofrece ingresos mayores y más flexibles, o al alquiler temporal, centrado en trabajadores desplazados o estudiantes internacionales". Para Font, ambos modelos se han extendido porque tienen "menos riesgos y más control para el propietario, que abandona el alquiler residencial debido a su mayor rigidez en los contratos, cuando no se opta directamente por vender".

El directivo comenta que "el alquiler ya no es un puente hacia la propiedad, sino la residencia estable forzada para buena parte de la población". En este sentido, el portavoz del portal inmobiliario valora que "mientras la oferta siga cayendo y las reglas del juego generen incertidumbre, la dificultad para acceder a una vivienda digna en alquiler seguirá siendo uno de los grandes problemas sociales del país".

LA CAPITAL MURCIANA SE SITUÓ EN UNA ZONA INTERMEDIA

La ciudad de Murcia marcó en noviembre de 2025 un precio medio de alquiler de 9,75 euros por metro cuadrado. Esta mensualidad la situó en una posición intermedia en el listado de rentas. La capital murciana registró un ascenso del 1,29% frente a octubre, el sexto más intenso del país. Frente a noviembre de 2024, arrojó una subida del 5,64%.