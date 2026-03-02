El precio de la vivienda de segunda mano en la Región de Murcia cae un 4,04% frente al año pasado

Archivo - Viviendas junto al río Segura a su paso por Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vivienda de segunda mano en la Región de Murcia en febrero de 2026 tuvo un precio medio de 1.469 euros por metro cuadrado, según el informe mensual de precios de venta de www.pisos.com. Esta cifra registró un ascenso del 0,59% frente al mes de enero de 2026, el segundo más llamativo del país. Interanualmente, se produjo una caída del -4,04%, la tercera menos intensa de España.

La Región de Murcia fue la cuarta autonomía más barata del país, por detrás de Extremadura (844 euros/metro cuadrado), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en febrero de 2026 registró un precio medio de 2.435 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 0,39%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 3,54%.

Para el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, la falta de oferta sigue siendo el factor clave. "En grandes ciudades, pero también en capitales medianas y en buena parte del litoral, el stock disponible es reducido y la rotación es rápida. Muchas viviendas se venden en cuestión de días", ha explicado.

El portavoz del portal inmobiliario ha señalado que "los costes de construcción, el precio del suelo y la lentitud administrativa hacen que la promoción sea limitada y cara", añadiendo que "esto desplaza la presión hacia la segunda mano, que se convierte en el auténtico termómetro del mercado". El experto ha afirmado que "una demanda real, diversificada y solvente compite en un mercado de oferta limitada, lo que expulsa progresivamente a quienes no alcanzan determinados umbrales de renta o ahorro".

El directivo ha descartado que haya una burbuja, al menos en términos clásicos. "No observamos sobreoferta masiva, ni financiación irresponsable, ni un crecimiento descontrolado del crédito. Lo que existe es un problema estructural de accesibilidad". En este sentido, Font ha señalado que "si el acceso continúa restringiéndose más, estaremos consolidando una brecha generacional y patrimonial cada vez mayor dentro de la sociedad".

MURCIA FUE LA DÉCIMO SÉPTIMA CAPITAL ESPAÑOLA MÁS BARATA

La capital murciana arrojó una subida del 0,74% en el último mes, la quinta más llamativa de España. Interanualmente, arrojó un recorte del -6,80%. En febrero de 2026, Murcia capital marcó un precio de 1.666 euros por metro cuadrado, siendo la décimo séptima capital más asequible del país.