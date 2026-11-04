El precio de la vivienda usada sube un 10,6% en la Región de Murcia en octubre, según idealista

Archivo - Viviendas junto al río Segura a su paso por Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en la Región de Murcia ha aumentado un 10,6% interanual en octubre, por debajo de la media nacional, situada en el 11,2%, según el índice de precios inmobiliarios publicado por idealista.

El precio medio en España se ha situado en 2.955 euros por metro cuadrado, tras registrar un incremento del 0,9% respecto a septiembre y del 0,8% en los últimos tres meses. Se trata del valor más alto desde que la plataforma dispone de registros.

Todas las comunidades autónomas han registrado subidas interanuales. Castilla-La Mancha encabeza los incrementos, con un 15,4%, seguida de Cantabria (14,2%) y Aragón (13%). En el extremo contrario se sitúan Baleares (4,2%), Canarias (4,6%) y Madrid (5,5%).

En cuanto a los precios, Baleares registra el valor más elevado, con 5.619 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (5.066 euros). Extremadura presenta el precio más bajo, con 1.074 euros por metro cuadrado.

Por provincias, 49 han experimentado incrementos respecto a octubre del año pasado, mientras que Ourense ha registrado un descenso del 0,4%. Burgos encabeza las subidas, con un 19,9%, seguida de Toledo (17,6%) y Ciudad Real (17,3%).

En las capitales, todas las analizadas por idealista han aumentado sus precios durante el último año, salvo San Sebastián, donde han bajado un 0,3%. Teruel registra el mayor incremento, con un 26,9%, mientras que Madrid presenta el menor avance entre las ciudades analizadas, con un 1,3%.