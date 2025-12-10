Los Premios de la Música de la Región de Murcia homenajean a Second, reconocen lo nuevo de Ruth Lorenzo y a Rata

Second recogió el Premio Leyenda - CARM

MURCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La IX edición de los Premios Yepes de la Música de la Región de Murcia reunió este martes por la noche a artistas, profesionales y autoridades del mundo de la música en una gala presentada por Aäron Sáez y Virginia Muñoz.

Durante la ceremonia se entregaron tres premios de designación directa del comité organizador. Uno de ellos fue para la banda murciana Second, quienes recibieron el Premio Leyenda de manos del presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras quien destacó que la Región de Murcia está "viviendo la edad dorada de la música". Asimismo, agradeció a los premiados, nominados y a todos los profesionales del sector su trabajo para hacer posible "que el talento artístico latente emerja y se haga realidad".

En este sentido, reiteró el compromiso del Gobierno regional para "seguir impulsando ese talento" y crear "espacios de libertad donde se pueda crear sin miedo, crecer sin límites y emocionar sin pedir permiso".

Además, La Unión recibió el Premio Labor Cultural Relacionada con la Música y el periodista Adolfo Fernández fue galardonado con el Premio Labor en Medios de Comunicación.

Durante la gala se premio al Caravaca Power Pop como Mejor Festival; a Rata como Mejor Artista Emergente; a 'Dual', de Piezas & Jayder, como Mejor Álbum de Músicas Urbanas y a 'Una foto al sol' de Hoonine como Mejor Álbum de Música Electrónica y Otras Tendencias.

También se alzaron con el premio al Mejor Álbum de Música Metal / Hardcore / Punk 2025 The Golden Lips por 'Lo que nace del reptil'; Ruth Lorenzo por 'Blacksheep' como Mejor Álbum de Música Rock; y Sistema Nervioso por 'S/N' como Mejor Álbum de Música Pop 2025.

Además, también lograron un galardón Luis Alberto Naranja, que recibió del de Mejor Música para Teatro, Cine o Televisión por la BSO de 'Volar sin alas'; Cantoría se llevó el premio al Mejor Álbum / Difusión de la Música Clásica 2025 por 'Trayectoria Internacional': el premio al Mejor Álbum / Difusión de la Música Flamenca fue para 'Los Maestros Cantan a Pencho Cross' de la Fundación Cante de las Minas & Ayuntamiento de La Unión.

El premio al Mejor Videoclip 2025 fue para El Kamarote por 'Funky Dead'; el Mejor Álbum / Difusión de la Música Tradicional fue Miguel Ángel Montesinos "El Pantorrillas" por su disco 'Palomo Cojo'; y Garaje Beat Club fue reconocida como Mejor Sala.

El presidente de los Premios Yepes, Victorio Melgarejo, destacó que este año se han grabado 140 discos grabados, "un disparate colosal en una comunidad uniprovincial", y resaltó que la música sigue siendo "la punta de lanza de la cultura en la Región de Murcia".

Reclamó además la creación de un directorio completo de músicos, orquestas, locales de ensayo, estudios de grabación, salas de concierto, festivales y centros de formación, así como la inclusión de artistas emergentes y proyectos liderados por mujeres en los convenios con festivales.

Este año, todas las actuaciones fueron colaborativas, con momentos que unieron a diferentes artistas en el escenario, incluyendo a Awakate y Aixa, Santi Campillo y Enemigos Íntimos, Querido Diablo y Ruto Neon, y Norte Perdido con Alec López.

La ceremonia finalizó con la actuación sorpresa de Viva Suecia que homenajeó a Second interpretando 'N.A.D.A'.