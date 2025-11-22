Los premios Pirata, Marinero y Campesino reconocen a Asun Núñez, Ramón M. Gómez y agricultores que ayudaron en la DANA

El Teatro de Invierno acogió anoche la gala de entrega de los reconocimientos que se conceden a personas destacadas en el ámbito social, marino y agrario del municipio - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

El Teatro de Invierno acogió anoche la gala de entrega de premios al Pirata, Marinero y Campesino 2025, que les fueron entregados a Asun Núñez, fundadora y directora del centro Asun Mira Fit, a Ramón Manuel Gómez, patrón de la embarcación turística Joven Ana Belén, y al conjunto de agricultores que con sus tractores se lanzaron a ayudar a sus vecinos en la noche de la DANA.

Estás distinciones toman su nombre de la historia local referidos a los primeros pobladores de la zona, campesinos y pescadores que eran saqueados a menudo por los temidos piratas berberiscos. Los premios se crearon con el objetivo de reconocer la labor de personas e instituciones destacadas en el ámbito social, en el caso de Pirata, con el mar, en el caso del Pescador y con la tierra, en el del Campesino.

La música de Zoot Suiters puso la banda sonora a una gala en la que su cantante, Coco Carmona ejerció de maestro de ceremonias. El primero en subir al escenario fue Ramón Manuel Gómez que recibió el premio de manos del presidente de la comisión de fiestas, Ricardo Luna.

El Marinero 2025 es un hombre de mar al que ha dedicado toda su vida, primero como pescador en el Mar Menor y más tarde como patrón en Ecolmare Ibérica. Tras una larga etapa profesional en el ámbito de las piscifactorías, decidió dar un rumbo a su carrera e introducirse en el sector marítimo turístico como patrón de la embarcación Joven Ana Belén de la empresa Cruceros Mar Menor S.L. de la que actualmente es copropietario.

La concejala de Fiestas, Isabel Madrid, entregó el premio a la Pirata 2025, Asun Núñez, una joven emprendedora de 27 años, fundadora y directora del centro Asunmirafit, dedicado al bienestar físico, mental y emocional de las personas. Asun Nuñez ha desarrollado todas sus etapas, de iniciación, formación académica y emprendimiento en San Javier.

En el polideportivo municipal encontró su vocación con la danza y el deporte y de allí pasó a la Facultad de Ciencias del Deporte de la UMU, en San Javier, donde se graduó tras completar sus estudios sobre entrenamiento y educación física en Inglaterra.

Su proyecto empresarial germinó durante la pandemia con una visión integral del bienestar físico, lo que la llevó a seguir formándose en otras disciplinas como el Pilates Clásico, Ballet Fit, y especialidades como el entrenamiento durante embarazo y posparto, entre otras disciplinas, que ofrece cada en día con su equipo de coaches en sus dos centros de San Javier.

El alcalde, José Miguel Luengo fue el encargado de entregar el premio Campesino 2025, que recogió un grupo de agricultores que durante la noche de la DANA no dudaron en salir con sus tractores, maquinaria, y vehículos todoterreno, para ayudar como voluntarios junto a Policía Local y Protección Civil.

Su labor permitió abrir caminos, rescatar vecinos atrapados y llevarlos a lugares seguros. El reconocimiento pretendía ser un homenaje "a personas y empresas que se levantaron en medio de la adversidad para recordar a todos que cuando la naturaleza golpea, la humanidad responde unida".

Al término de la gala, la comitiva se trasladó hasta el recinto ferial que acoge las barracas de todas las peñas festeras y que abrió sus puertas hasta el 8 de diciembre próximo.