Los Premios QSIA abren una nueva oportunidad internacional para la innovación empresarial de la Región

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las empresas y entidades de la Región de Murcia pueden presentar hasta el próximo 10 de septiembre sus candidaturas al certamen Quality & Sustainability Innovation Award (QSIA) 2026, unos premios internacionales que reconocen proyectos innovadores vinculados con la mejora de la competitividad, la calidad y la sostenibilidad.

El Instituto de Fomento (Info) participa en la difusión de la convocatoria como miembro de la Asociación Nacional de Centros Promotores de la Excelencia (CEX).

El director del Info, Joaquín Gómez, destacó que "la Región cuenta con empresas y organizaciones que están desarrollando soluciones innovadoras con capacidad para competir en cualquier escenario internacional".

"Queremos contribuir a que esos proyectos se conozcan, encuentren nuevos espacios de proyección y demuestren que la innovación regional puede aportar respuestas concretas a los retos económicos, sociales y medioambientales", añadió.

Los galardones fueron creados en Finlandia en 2007 por Excellence Finland y cuentan con una fase nacional previa. La Asociación CEX, integrada por organismos públicos y privados de doce comunidades autónomas, promueve la participación de las organizaciones españolas y evalúa las propuestas para seleccionar candidaturas de calidad antes de su presentación a la fase internacional.

La convocatoria establece ocho categorías: innovación potencial, innovación en sostenibilidad, sector sanitario, sector educativo, sector público, microempresas y empresas emergentes, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.

Pueden concurrir tanto proyectos que todavía no hayan sido implantados como iniciativas que ya cuenten con resultados y hayan generado mejoras en productos, servicios, procesos o modelos de gestión. La Región cuenta además con un precedente destacado en estos premios.

En la edición nacional de 2022, Navantia Cartagena obtuvo el reconocimiento en la categoría de innovación en el sector público por su proyecto de transformación de la fábrica tradicional de motores de la ciudad portuaria en una fábrica inteligente. La información completa y el formulario de candidatura están disponibles hasta el 10 de septiembre en la página web de la Asociación CEX, www.centrosdeexcelencia.com/premios-qia/.