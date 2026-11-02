Preparado un dispositivo policial en Murcia ante la concentración anunciado por Blocus para esta tarde

Reunión de la Junta Local de Seguridad por la concentración de Blocus esta tarde- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha presidido este lunes la Junta Local de Seguridad que ha diseñado un amplio dispositivo que velará por la seguridad ciudadana y el orden público con motivo de la concentración anunciada por Blocus para esta tarde en la ciudad de Murcia.

La Delegación del Gobierno ha informado de que, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llevan desde la semana pasada realizando un seguimiento exhaustivo de esta convocatoria ilegal y adoptando las medidas preventivas oportunas para atajar cualquier amenaza de episodios de violencia.

Como consecuencia de ello, Francisco Lucas convocó el viernes al Ayuntamiento de Murcia a la Junta Local celebrada este lunes para compartir la información recabada y coordinar con la Policía Local los detalles del dispositivo que se desplegará esta tarde por las calles de la ciudad y en el que también colaborará la Guardia Civil.

Convocamos al @AytoMurcia a una Junta de Seguridad ante la convocatoria de #Blocus@policia, junto a @guardiacivil y @MurciaPolicia, desplegará un amplio dispositivo para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.



Actuaremos con firmeza ante cualquier acto delictivo. pic.twitter.com/xJk8Ezlqap — Francisco Lucas (@Lucassayala) November 2, 2026

Lucas ha destacado que la Junta de Seguridad de esta mañana "culmina una intensa semana de trabajo preventivo que ha contribuido a minimizar las consecuencias de las convocatorias de este colectivo en distintos puntos de España y la detención de varios de sus cabecillas".

"Hemos estudiado bien la situación y analizado las necesidades y estrategias del dispositivo de esta tarde. En este sentido, la colaboración y coordinación con Policía Local es fundamental, y confiamos en que no haya incidentes, porque no vamos a permitir que nadie altere ni comprometa el orden público y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas", ha declarado.