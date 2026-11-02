Preparado un dispositivo policial en Murcia ante la concentración anunciado por Blocus para esta tarde

Reunión de la Junta Local de Seguridad por la concentración de Blocus esta tarde
Reunión de la Junta Local de Seguridad por la concentración de Blocus esta tarde- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Europa Press Murcia
Actualizado: lunes, 2 noviembre 2026 11:05
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MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha presidido este lunes la Junta Local de Seguridad que ha diseñado un amplio dispositivo que velará por la seguridad ciudadana y el orden público con motivo de la concentración anunciada por Blocus para esta tarde en la ciudad de Murcia.

La Delegación del Gobierno ha informado de que, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llevan desde la semana pasada realizando un seguimiento exhaustivo de esta convocatoria ilegal y adoptando las medidas preventivas oportunas para atajar cualquier amenaza de episodios de violencia.

Como consecuencia de ello, Francisco Lucas convocó el viernes al Ayuntamiento de Murcia a la Junta Local celebrada este lunes para compartir la información recabada y coordinar con la Policía Local los detalles del dispositivo que se desplegará esta tarde por las calles de la ciudad y en el que también colaborará la Guardia Civil.

Lucas ha destacado que la Junta de Seguridad de esta mañana "culmina una intensa semana de trabajo preventivo que ha contribuido a minimizar las consecuencias de las convocatorias de este colectivo en distintos puntos de España y la detención de varios de sus cabecillas".

"Hemos estudiado bien la situación y analizado las necesidades y estrategias del dispositivo de esta tarde. En este sentido, la colaboración y coordinación con Policía Local es fundamental, y confiamos en que no haya incidentes, porque no vamos a permitir que nadie altere ni comprometa el orden público y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas", ha declarado.

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