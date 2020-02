La presidenta de COEC pide al presidente de la Asamblea que medie con los partidos para que "trabajen" por el Mar Menor

CARTAGENA (MURCIA), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales (COEC), Ana Correa, ha trasladado este jueves al presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, su "preocupación" por el Mar Menor, y le ha solicitado que "medie con todos los partidos políticos, para que, de un vez, se pongan de acuerdo y trabajen realmente por la situación en beneficio de todos".

Por su parte, Castillo "se ha comprometido a visibilizar en positivo el Mar Menor y a trasladar a quien corresponda la preocupación del empresariado cartagenero", según han informado fuentes de COEC en un comunicado.

La visita entre ambas personalidades, de carácter protocolario, ha abordado otras cuestiones que preocupan a los empresarios de la comarca de Cartagena como los problemas de suministros que están teniendo algunas empresas por el problema del coronavirus, así como la situación del sector agroalimentario que cuentan con el apoyo de COEC, porque "no es de recibo que digan que no pueden mandar agua para acá, y no permitan sacarla de los pozos".

"Si no tenemos agua, porque no llueve, si no mandan agua y no podemos extraerla del acuífero, ¿a qué nos condenan?", ha apuntado la presidenta de la patronal cartagenera.