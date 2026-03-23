El presidente de AFAMU defiende que los niños crezcan en familia, "no en centros" y pide un pacto sobre acogimiento

El presidente de AFAMU con la Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Comisión Especial de Estudio sobre Infancia y Adolescencia de la Asamblea Regional ha abordado este lunes la necesidad de reforzar el acogimiento familiar, después de que el presidente de la Asociación de Familias de Acogida de la Región de Murcia (AFAMU), Federico Padial Yedra, haya defendido que "los niños deben crecer en familia, no en centros" y haya reclamado un pacto de Estado que unifique criterios en todo el país.

Durante su comparecencia, Padial ha insistido en que "los niños deben crecer en familia" y ha subrayado que el acogimiento familiar es "la mejor alternativa para el desarrollo de estos niños, especialmente en los primeros años de vida". En este sentido, ha recordado que "en España tenemos 20.000 menores en centros de protección" y ha advertido de que esta realidad responde, en parte, a que "no se conoce suficientemente el acogimiento familiar".

El presidente de AFAMU ha defendido que "necesitamos más apoyo a las familias acogedoras y más sensibilización social" para que más menores puedan crecer en un entorno familiar. Asimismo, ha reclamado que "debe haber un pacto de Estado por el acogimiento familiar" que permita unificar criterios en todos los territorios y evitar diferencias en los apoyos o en la gestión del sistema.

Padial también ha puesto el foco en los perfiles con mayores dificultades para acceder al acogimiento, como adolescentes, grupos de hermanos o menores con discapacidad, y ha señalado que "no podemos dejarlos atrás". Además, ha destacado la importancia del acogimiento especializado y ha explicado que estas familias cuentan con formación específica para atender situaciones de mayor complejidad.

En el caso de la Región de Murcia, ha indicado que existen unos 1.200 menores tutelados, de los cuales alrededor de 640 están en acogimiento familiar y 538 en acogimiento residencial, lo que, a su juicio, demuestra que "se está trabajando", aunque ha insistido en que "todavía queda camino por recorrer". Por ello, ha considerado que la futura Ley de Infancia regional debe servir para regular aspectos como la estabilidad de los menores, la participación de las familias acogedoras o el reconocimiento de su labor.

La segunda comparecencia ha corrido a cargo de la decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, Pilar Martín, quien ha advertido de que el deterioro del bienestar psicológico de la infancia y la adolescencia responde a causas estructurales. "No estamos ante un problema individual, sino ante un problema del contexto", ha afirmado.

Martín ha descrito una "paradoja" por la que, pese a que los menores cuentan hoy con mejores condiciones materiales y más acceso a recursos, aumentan los problemas de ansiedad, depresión y conducta. En su intervención ha defendido priorizar la prevención y ha subrayado que los ratios de profesionales de la Psicología son insuficientes, tanto en el ámbito clínico como en el educativo.

La decana ha señalado que factores como la pobreza, la inestabilidad familiar, la presión académica, la hiperconectividad digital o la pérdida de referentes adultos están detrás del aumento del malestar psicológico. También ha alertado sobre la "patologización de la infancia" y el riesgo de medicalización cuando no se actúa de forma temprana.

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Juan Andrés Torres ha advertido de que la salud mental infantojuvenil es ya "un problema estructural" y ha señalado que el 21 por ciento de los pacientes de salud mental en la Región en 2024 fueron menores. Ha vinculado esta situación con factores como la pobreza, la brecha de género o las adicciones y ha defendido aumentar los orientadores en los centros educativos, limitar el acceso de menores a plataformas digitales y desarrollar las medidas pendientes del anterior dictamen de la Cámara.

Por parte de Vox, la diputada María José Ruiz ha reclamado más transparencia y datos desagregados sobre la atención en salud mental para poder evaluar la eficacia de las políticas públicas. Asimismo, ha defendido integrar psicólogos en Atención Primaria, reforzar los equipos infantojuveniles y mejorar la coordinación entre niveles asistenciales, al tiempo que ha alertado del riesgo de medicalización por falta de atención temprana.

La diputada de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, María Marín, ha puesto el acento en factores como el individualismo, la precariedad o la exposición a la violencia. Además, ha reclamado que se cuente con los propios menores en el diseño de las políticas públicas y ha vuelto a plantear la creación de un observatorio autonómico de infancia y adolescencia.

Por último, desde el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Luz Marina Lozano ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno regional en materia de salud mental infantojuvenil, como el refuerzo de recursos asistenciales, el Plan Regional de Adicciones o las estrategias de prevención del suicidio y del ciberacoso. Asimismo, ha destacado la reducción de expedientes por acoso digital y ha coincidido en la necesidad de seguir trabajando para mejorar el bienestar emocional de los menores.