Presidente Ceclor destaca la importancia estratégica del Corredor Mediterráneo para el desarrollo económico de la Región

El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar, interviene en el desayuno empresarial 'Corredor Mediterráneo' - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

LORCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar, ha destacado este miércoles la importancia estratégica del Corredor Mediterráneo para el desarrollo económico de la Región de Murcia, al remarcar que "una infraestructura que se está ejecutando pero que no está acabada no se puede poner en valor y es necesario que se acabe".

Jódar ha hecho estas declaraciones en el marco del desayuno empresarial 'Corredor Mediterráneo', celebrado este miércoles en la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor).

Ha puesto en valor la unidad empresarial en torno a esta infraestructura y ha destacado que "la imagen que estamos dando aquí los empresarios, la unión empresarial no solamente de la Región de Murcia, sino de Almería, de las comarcas limítrofes, reflejan el interés empresarial en esta infraestructura".

Al hilo, ha explicado que el movimiento 'Quiero Corredor' ha conseguido "sensibilizar y unir todos los intereses", congregando a representantes de diferentes organizaciones empresariales y territoriales para reclamar la conclusión de un proyecto que, según sus palabras, será beneficioso para todos los ciudadanos.

"Nos han marcado el 2027 para la puesta en valor del Corredor Mediterráneo. El movimiento nació con el objetivo de que estuviese útil en 2025 y ya estamos evaluando que en 2030 puede estar más o menos disponible", ha señalado Jódar, para quien "este movimiento no puede callarse hasta que se consiga" materializar el proyecto.

Jódar ha destacado el potencial transformador del Corredor al afirmar que "podría ayudar a la implantación de empresas europeas" e insistir en que "el desarrollo industrial de toda la comarca del Guadalentín ha venido enlazado con obras de infraestructuras emblemáticas" como el trasvase Tajo-Segura o la autovía.

El presidente de Ceclor ha enfatizado que el Corredor no solo es importante para las mercancías, sino también para usuarios, argumentando que "las posibilidades o los desarrollos que puede generar son básicos" y que "posiciona y pone en el mapa" a la Región de Murcia.

Aunque ha reconocido la dificultad técnica de la obra, ha defendido que "existen los criterios técnicos y profesionales para ejecutarse", tras lo que ha destacado que el movimiento empresarial en torno al proyecto ha conseguido que la política tome conciencia sobre su importancia.

Jódar ha manifestado que, aunque las infraestructuras "llegan tarde" a su zona, los empresarios están "dispuestos a hacerla rentable" e invertir en proyectos como un puerto seco y plataformas de mercancías.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la unidad, subrayando que "para los empresarios no existe límite geográfico" y que están trabajando conjuntamente con empresarios de Almería, Murcia y otras regiones para impulsar el desarrollo económico.

ESTACIÓN DE SAN DIEGO

En relación con las infraestructuras complementarias, ha reivindicado la importancia de la estación provisional de San Diego, defendiéndola como "estación comarcal" que dará servicio "no solamente a Lorca, sino a toda la comarca del Guadalentín y a la comarca de Los Vélez y a Almanzora".

"La conexión con Murcia es esencial y si puede estar en 2026 tenemos que unir todos los esfuerzos, todos. Los municipios que forman parte del Guadalentín están en ello. Creo que debemos dejar ese mensaje claro, que no es la estación de Lorca, es la conexión con toda la comarca del Guadalentín", ha apostillado.