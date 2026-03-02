El presidente de los regantes de Librilla reclama una política hídrica nacional "de luces largas"

El presidente de la Comunidad de Regantes de Librilla, Francisco Provencio García - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad de Regantes de Librilla, Francisco Provencio García, ha pedido "que no nos pongan más palos en las ruedas" y ha reclamado una política hídrica nacional "de luces largas" durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Provencio ha advertido de la incertidumbre que, a su juicio, pesa sobre el relevo generacional en el campo y ha relatado el caso de un joven de 22 años que se ha dado de alta como agricultor y ha solicitado financiación para ampliar su explotación. Según ha explicado, la entidad bancaria le ha preguntado "qué pasa en caso de sequía" o si "se elimina el trasvase Tajo-Segura", lo que, en sus palabras, evidencia la inseguridad sobre la garantía futura de recursos hídricos.

"¿Qué le puedo contestar yo a este muchacho?", se ha preguntado, tras señalar que la plantación de limoneros requiere entre seis y ocho años hasta entrar en producción y que no se sabe "si tendremos esos recursos hídricos". El presidente de los regantes ha subrayado que los agricultores "no necesitan más burocracia, necesitan recursos para trabajar" y ha insistido en que "la materia prima es el agua".

En su intervención, ha defendido que el trasvase "lleva 46 ó 47 años funcionando, ha funcionado y debe de seguir funcionando" y considera que "habrá que apoyar de alguna forma alguna obra" dentro de una política hidráulica nacional que garantice aportaciones al Levante. También ha señalado que los recortes planteados, cifrados en 100 hectómetros cúbicos, "se convierten en un problema", pese a que el volumen almacenado en España supera los 46.000 hectómetros cúbicos.

Provencio ha detallado el proceso de modernización de la Comunidad de Regantes de Librilla, que ha culminado recientemente la actualización de todo su perímetro regable con sistemas de mayor eficiencia. Ha explicado que distintos sectores han sido financiados en parte por el Gobierno regional y por el Estado, mientras que los comuneros han asumido porcentajes que oscilan entre el 40% y el 60%, mediante préstamos a largo plazo.

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE Fernando Moreno ha afirmado que su partido va a "remar y más fuerte si cabe" en defensa del trasvase y ha defendido la desalación como "plan B" cuando no haya aportaciones, insistiendo en que "agua que venga siempre, de donde venga". Ha señalado que su formación no quiere sustituir el trasvase, sino complementarlo.

Por su parte, el diputado de Vox Antonio Martínez ha advertido de que "los bancos ya introducen en su análisis de riesgo la posibilidad del cierre del trasvase", lo que ha calificado de "gravísimo", y ha criticado las reglas de explotación y la apuesta por la desalación, que ha considerado insuficiente y costosa.

El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos ha apuntado a la necesidad de una planificación "urgente y seria" que tenga en cuenta todos los elementos del sistema, incluidos los límites ambientales y la evolución de la superficie regable, y ha advertido de la "tensión permanente" en torno al modelo.

Desde el PP Jesús Cano ha cuestionado que los caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo respondan a criterios técnicos y ha defendido el memorándum del trasvase como instrumento para "poner orden", al tiempo que ha acusado al Gobierno central de adoptar decisiones "ideológicas y políticas" sin consenso.

Provencio ha concluido su comparecencia pidiendo a los grupos que "rememos todos en el mismo sentido" y ha insistido en que "en España hay agua", reclamando acuerdos a largo plazo para garantizar el futuro del sector agrícola en la Región de Murcia.