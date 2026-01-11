Previsión meteorológica para este domingo, 11 de enero: cielos poco nubosos o despejados

MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 11 de enero, cielos poco nubosos o despejados, cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso en la mitad norte de la Región, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos entre flojos y moderados del noroeste, girando a suroeste en el litoral por la tarde; tendiendo a quedar flojos variables por la noche.
En concreto, se esperan 6 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; -1 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.