Previsión meteorológica para este domingo, 16 de agosto: cielos nubosos y chubascos en las sierras del interior

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MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo, 16 de agosto, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, y nubosidad baja matinal en el litoral. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, donde no se descartan tormentas y chubascos ocasionales, más probables e intensos en el Noroeste.

Las temperaturas sin cambios o en descenso. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente este por la tarde, y disminuyendo a flojos variables al anochecer.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 36 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.