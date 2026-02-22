Previsión meteorológica para este domingo, 22 de febrero: despejado, sin descartar brumas matinales en el litoral

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 22 de febrero, cielos despejados, sin descartar brumas matinales en el litoral.

Las temperaturas en ascenso, más acusado para las máximas. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 7 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.