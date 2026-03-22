Previsión meteorológica para este domingo, 22 de marzo: intervalos nubosos, tendiendo a quedar despejado

MURCIA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 22 de marzo, intervalos de cielos nubosos, tendiendo a quedar despejados al final de la tarde.

Las temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 6 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.