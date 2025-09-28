Previsión meteorológica para este domingo, 28 de septiembre: cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 28 de septiembre, cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos a lo largo de la mañana y aumentando a muy nubosos al final del día, cuando no se descarta que vayan acompañados de precipitaciones débiles en el interior de la Región.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de sureste por la tarde.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.