Previsión meteorológica para este domingo, 30 de agosto: cielos despejados y temperaturas sin cambios

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo, 30 de agosto, cielos despejados.

Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Ligera presencia de polvo en suspensión. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del sureste por la tarde.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.