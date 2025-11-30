Previsión meteorológica para este domingo, 30 de noviembre: cielos muy nubosos, con precipitaciones

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 30 de noviembre, cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles ocasionales, localmente moderadas, más probables durante la tarde.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, con heladas débiles en las sierras del interior; máximas en descenso, notable en el Noroeste. Vientos entre flojos y moderados de componente norte.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 4 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.