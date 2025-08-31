Previsión meteorológica para este domingo, 31 de agosto: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 31 de agosto, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas sin cambios o en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente sur con intervalos moderados en las horas centrales, y girando a noroeste al anochecer.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.