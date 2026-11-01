Previsión meteorológica para este domingo, 1 de noviembre: intervalos nubosos y posibles chubascos en el Mar Menor

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 1 de noviembre, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, con probabilidad de chubascos en el entorno del Mar Menor; que tenderán a quedar poco nubosos o despejados a lo largo de la mañana.

Las temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios. Vientos flojos variables, con brisas en el litoral.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 25 de máxima en Murcia; y 9 de mínima y 23 de máxima en Yecla.