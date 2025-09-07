Previsión meteorológica para este domingo, 7 de septiembre: intervalos nubosos y probabilidad de chubascos tormentosos

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 7 de septiembre, cielos con intervalos nubosos, tendiendo a nubosos con nubes medias y altas por la tarde y con probabilidad de chubascos tormentosos en el interior que pueden ser localmente fuertes. Nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el interior, sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur durante las horas centrales.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.