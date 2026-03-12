Previsión meteorológica para este jueves, 12 de marzo: cielos poco nubosos máximas en ascenso

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 12 de marzo, cielos poco nubosos. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en la mitad norte de la Región, con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.