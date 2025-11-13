Previsión meteorológica para este jueves, 13 de noviembre: cielos poco nubosos y mínimas en ligero ascenso

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 13 de noviembre, cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de nubes medias y altas al final del día.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas permanecerán sin cambios o irán en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.