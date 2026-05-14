Previsión meteorológica para este jueves, 14 de mayo: cielos poco nubosos y temperaturas máximas en ascenso en el norte

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 14 de mayo, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna.

Las temperaturas en general registrarán pocos cambios, salvo las máximas, que irán localmente en ascenso en el norte de la Región. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, girando a componente sur y ocasionalmente moderados durante las horas centrales del día.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.