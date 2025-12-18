Previsión meteorológica para este jueves, 18 de diciembre: cielos muy nubosos y máximas en ascenso

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 18 de diciembre, cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, más intensas y probables en el entorno del Mar Menor durante la primera mitad del día.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, localmente en descenso; máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente norte, más intensos en el litoral.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 14 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.