Previsión meteorológica para este jueves, 23 de abril: temperaturas en descenso y aviso amarillo por fenómenos costeros

MURCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 23 de abril, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios o localmente en descenso; máximas en descenso. Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a moderados de componente este por la mañana. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en el Campo de Cartagena.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la costa de la Región desde las 12.00 horas hasta las 5.00 horas del viernes.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.