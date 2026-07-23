Previsión meteorológica para este jueves, 23 de julio: aviso rojo por temperaturas que pueden alcanzar los 44 grados - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 23 de julio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral. Nubosidad de evolución diurna, con tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Polvo en suspensión.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios. En cambio, las máximas irán en ascenso y será notable en amplias zonas del interior. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

La Aemet ha establecido aviso rojo en la Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas desde las 13.00 hasta las 21 horas por temperaturas que pueden alcanzar los 44 grados. En el Altiplano y en el Noroeste tendrán aviso naranja en el mismo horario; así como en el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde tendrán aviso amarillo por temperaturas que pueden llegar a los 38 grados.

Además, toda la Región de Murcia está en aviso amarillo desde las 16.00 horas hasta las 21.00 horas por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 35 de máxima en Cartagena; 22 de mínima y 41 de máxima en Caravaca de la Cruz; 24 de mínima y 44 de máxima en Lorca; 21 de mínima y 42 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 44 de máxima en la ciudad de Murcia.